Lovitură dură pentru Andreea Antonescu, după ce a sunat la 112! Riscă să îşi piardă fetiţa: "Dacă se dovedeşte că era beată..."

Deşi se află la mii de kilometri depărtare, Traian, încă soţul Andreei Antonescu, s-a arătat extrem de deranjat de scandalurile în care apare mama fetiţei sale şi se gândeşte să ia măsuri în ceea ce o priveşte.

„Traian i-a reproșat că se poartă ca o puștoaică îndrăgostită, nu ca o femeie matură, ca o mama. I-a reproșat că nu este în regulă ca în cursul săptămânii, când fiica lor are școală, ea să plece în alte orașe după iubit. Ca dă dovadă de iresponsabilitate și că vine în țară să discute. Dacă se dovedește că Andreea era beată aseară, Traian se gândește să ceară custodia fiicei lui”, au declarat surse din anturajul omului de afaceri, pentru Impact.ro.

Andreea Antonescu, dată de gol de înregistrarea de la 112

Cu toate că vedeta a susținut faptul că apelul a fost făcut din greșeală, de către un copil, înregistrareademonstrează contrariul. Din câte se pare, apelul a fost făcut cu bună știință de câtre artistă.

Operator 112: ”112, ce urgență aveți?”

Andreea Antonescu: ”Alo, vreau și eu dacă puteți trimite o mașină la Exclusive Residence”

Operator 112: ”Unde e asta?”

Voce neidentificată: ”Andreea Antonescu, lasă telefonul și lasă prostiile.”

Andreea Antonescu: ”Ștefan, vreau să plec acum de aici.”

Operator 112: ”Unde doamnă?”

Andreea Antonescu: ”Ștefan, vreau să plec acum de aici. (…) Și asta numai din cauza c^&$#-urilor pe care mi le faci.”

Andreea Antonescu, primele declaraţii după ce a sunat la 112

Vedeta a recunoscut că apelul a fost făcut, însă nu de ea şi că nu a fost vorba despre niciun sechestru.

”V-aș da bună dimineața, dar am făcut-o deja în jurul orei 7 cu un story, care probabil relata așa, dacă puteați citi printre rânduri, că nu am fost deloc sechestrată. Aseară am trecut printr-o experiență stranie. Ideea e în felul următor: nu am fost sechestrată.

Aseară eram acasă cu Ștefan Manolache, asta din dorința noastră de a nu mai apărea atât de mult în story-uri. (…) Au venit cu copii în vizită. Ștefan a scos telefonul de firmă și copilașul a început să butoneze. A butonat la 112, iar pe fundal s-a auzit că subsemnata voia să plece la mașină, pentru că nu mai aveam țigări. Ștefan a considerat că am fumat prea mult, iar eu mă rugam să-mi dea cheile. Nu-mi găseam nici cheile de la casă.

Autoritățile și-au făcut datoria și au venit imediat și au considerat că e vorba despre un sechestru. Partea bună a fost că nu a fost că nu era niciun sechestru, partea mai puțin bună este că trebuie să plătesc o amendă”, a spus Andreea Antonescu.

