Lovitură năucitoare pentru Andreea Esca şi Pro Tv de la Adrian Sârbu. O celebră publicaţie are acum un nou proprietar

Acum fosta revistă The One, în varianta online, nu mai are nicio legătură cu publishingul, scrie capital.ro. Și-a schimbat proprietarul, după ce a fost vândut la licitaţie şi acum găzduieşte oferte imobiliare. One.ro a intrat în portofoliul companiei One United Properties.

Domeniul a fost cumpărat la licitaţie, după falimentul revistei The One, publicaţie lansată de grupul Mediafax al lui Adrian Sârbu, care într-un final a renunţat la ea pentru că nu mai era profitabilă. A fost achiziţionat cu exact preţul de pornire al licitaţiei: 154.000 de lei, adică peste 30.000 de euro. Practic această mişcare şifonează imaginea de manager de presă a Andreei Esca, dar şi a Pro Tv care a fost mereu asociat cu revista The One.

One United Properties este o companie care dezvoltă proiecte imobiliare. A fost fondată de Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, conform paginademedia.ro.

Firma din grupul deţinut de Adrian Sârbu a editat revista până în 2016, când publicaţia şi-a întrerupt apariţia pe print. Până în 2015, publicaţia a fost coordonată editorial timp de zece ani de Andreea Esca.

Falimentul a fost pronunţat la sfârşitul lunii aprilie 2017, la cererea companiei.