LOZUL ANULUI NOU. Loteria Română anunţă câştiguri în bani în valoare totală de 721.600 lei şi două autoturisme

"LOZUL ANULUI NOU" poate fi achizitionat exclusiv din agentiile loto proprii si le ofera romanilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna, sanse duble de castig, pretul unui astfel de loz fiind de numai 4 lei, anunţă Loteria Română.

Jucatorii care aleg sa-si incerce norocul cu „LOZUL ANULUI NOU" au posibilitatea de a castiga pe loc unul din cele 134.500 de premii in bani puse in joc, in valoare totala de 721.600 de lei, iar in cazul in care nu au castigat sa-si mai incerce inca o data norocul prin participarea la extragerea speciala a lozurilor necastigatoare, organizata de Loteria Romana in data de 31.12.2019.

Pentru extragerea speciala de lozuri necastigatoare „LOZUL ANULUI NOU" care va avea loc in data de 31 decembrie a.c., Loteria Romana pune la bataie doua castiguri constand in cate un AUTOTURISM. Extragerea va fi transmisa de România TV in cadrul emisiunii „ROMANII AU NOROC" din data de 31.12.2019.

Toate lozurile necastigatoare „LOZUL ANULUI NOU" vor fi colectate in agentiile loto proprii din Bucuresti pana in data de 30.12.2019, iar in agentiile loto proprii din restul tarii pana in data de 23.12.2019.