Ludovic Orban a spus ce pieţe se închid începând de luni

Ludovic Orban a venit cu noi precizări referitoare la închiderea pieţelor. Premierul a declarat că măsura se aplică pieţelor agroalimentare închise.

"Piețe agroalimentare închise. E vorba de piețe închise. La Piața Obor din Capitală, de exemplu, au fost făcute controale și pur și simplu nu se respectă regulile. Chiar sunt evidențiate o rată mare de răspândire a piețelor. În piață mergi cu numerar. Piețele în aer liber rămân deschise, dar cu măsuri foarte stricte.

Măsurile vor fi aplicate 30 de zile, dar urmărim eficacitatea lor. Sper să nu mai fie alte măsuri. Pot să vă zic și lucruri bune: 97% din oameni respectă regulile, poartă măști pe stradă... Asta este soluția! Oamenii să se protejeze.

100% să eviți nu poți. Nu poți elimina interacțiunile în familie. Inclusiv eu am un astfel de caz în familie. Trebuie să renuțăm la contactul apropiat. Așa suntem noi, mai calzi, dar trebuie să ne oprim", a declarat Orban la Digi24.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la şedinţa de Guvern, că sunt necesare măsuri mai ferme pentru a controla extinderea pandemiei, că sunt necesare măsuri în plan naţional - şcolile să treacă în online toate, angajaţii la telemuncă, magazinele închise la ora 9, iar circulaţia pe timp de noapte să fie restricţionată. Preşedintele a pledat pentru alegeri, argumentând că "democraţia nu poate fi pusă în paranteză". Premierul Ludovic Orban a declarat că aplicabilitatea măsurilor trebuie să fie de luni.

"Suntem pe buna dreptate, cu totii, ingrijorati. Am avut azi aproape 10.000 de cazuri noi. Am avut si azi multi, prea multi, care au decedat, si trebuie sa fim foarte realisti. Sunt necesare masuri ferme, masuri mai ferme pentru a controla extinderea pandemiei. Masurile care s-au luat pana acum nu mai sunt suficiente. Sunt necesare masuri in plan national precum scolile sa treaca toate in online, angajatii si din public si din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil, magazinele trebuie sa fie inchise seara, cel tarziu la ora 21.00, circulatia pe timpul noptii trebuie restrictionata, petrecerile publice si private interzice, targurile si pietele trebuie inchise, portul mastii trebuie sa devina obligatoriu peste tot in tara in toate locurile publice indiferent daca este in interior si exterior, iar firmele si autoritatile trebuie sa isi decaleze programul de functionare astfel incat transportul public sa functioneze cu o incarcatura mai mica si permitand astfel distantarea suficienta", a spus Klaus Iohannis.