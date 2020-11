Ludovic Orban, atac DUR la adresa PSD. "V-aţi bătut joc de România şapte ani. Aţi alungat românii din ţară"

Şeful Executivului a amintit că "încasările la buget pe TVA pe primele 10 luni au crescut cu aproape 10 la sută în condiţiile în care noi am rambursat TVA către companii cu 3 miliarde decât aţi făcut dumneavoastră, Guvern în vreme de pace, fără criză economică, fără criză pandemică"



"Credeţi că dacă n-am fi avut bani, n-am fi crescut pensiile în an electoral cu 40 la sută?", a menţionat premierul.

Mai mult, Ludovic Orban a amintit că legea bugetului a fost adoptată "în decembrie 2019, prin asumarea răspunderii, când nimeni din lumea asta nu ştia că va veni o pandemie şi o criză economică care să provoace prăbuşirea economiilor ţărilor lumii".

"Nu vă mai faceţi să nu vedeţi! Aţi irosit şapte ani din istoria României, fiind la guvernare în perioadă de creştere economică, fără construiţi autostrăzi, fără să aduceţi investiţii serioase, fără să creşteţi cu adevărat numărul angajaţilor.

Aţi alungat românii din ţară, fără să le generaţi locuri de muncă bine plătite, fără să folosiţi resursa de inteligenţă a acestei naţiuni!



V-aţi bătut joc de România şapte ani, risipind resursele în cheltuieli nesăbuite care nu au asigurat dezvoltarea economică a acestei ţări pe care o merita şi care nu a fructificat oportunităţile pe care le-a avut această ţară", a mai menţionat Ludovic Orban.

Ludovic Orban: "Dacă voiam să luăm purtător de cuvânt de la PSD, îl luam.

"Toate datele vă contrazic, ceea ce spuneţi sunt numai minciuni. Eu cred despre ceea ce va face PNL trebuie să vorbească PNL, nu PSD. Dacă voiam să luăm purtător de cuvânt de la PSD, îl luam", a mai afirmat Orban.



"Veniţi acum să câştigaţi voturi, spunând ce va face PNL. Lăsaţi-ne pe noi să spunem ce va face PNL şi lăsaţi-i pe români să înţeleagă ce face PNL", a adăugat premierul.

Orban: "Am guvernat România într-o perioadă de-o dificultate extremă"



"Suntem singura formaţiune politică care în vreme de criză şi-a asumat răspunderea de a duce ţara printr-o criză fără precedent. Am guvernat România într-o perioadă de-o dificultate extremă.



Aşa cum am avut capacitatea să ţinem România pe linia de plutire, să apărăm locurile de muncă, să apărăm companiile, să investim în dezvoltarea infrastructurii, să atragem de trei ori mai multe fonduri europene decât aţi atras dumnevoastră în perioade similare, la fel vom avea capacitatea de a conduce România spre saltul de care are neoie pentru ajunge printre marile puteri economice ale UE", a conchis premierul liberal.