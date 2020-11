Ludovic Orban: "Nu vom ajunge în situaţia de a nu avea locuri în spitale". Posibilitatea carantinării Capitalei

”Președintele Consiliului Județean nu este implicat, nu are nicio treabă cu remdesivirul și cu transmitarea medicamentelor. Managementul spitalului trebuie să solicită alocarea cantității de care are nevoie. De la începutul pandemiei suntem într-un efort constant de creștere a paturilor de la Terapie Intensivă și nu numai. Evident că am crescut acest număr și acționăm în continuare” , susține premierul României.

Citește și: Orban: "România se află pe locul 18 la nivel european în ceea ce priveşte rata infectării"

”În București, conform planului, este prevăzută o creștere a numărului de paturi la Spitalul Malaxa și la un spital privat cu care s-a discutat. Avem prevăzute paturi la Victor Babeș. Ele sunt disponibilizate, de exemplu Malaxa ar trebui să aibă într-o săptămână toate paturile disponibile, adică 10 paturi. Pe fiecare regiune există o gândire” , a precizat Ludovic Orban.

”Toate serviciile medicale care sunt furnizate, fie că este vorba de spitale publice sau private, sunt decontate. Noi suntem pregătiți să luăm toate măsurile. Sunt paturi libere pentru că am luat măsuri, de exempluri TIR-urile pe care le-am adus, noi am făcut permanent eforturi și vom face în continuare. Am luat decizia de a utiliza rezidenții astfel încât să suplimentăm resursa umană. Am luat măsurile care au intrat în vigoare astăzi pentru a limita numărul de contaminări” , susține premierul.

Ludovic Orban despre carantinarea Bucureștiului

”Pregătim Hotărârea de Guvern de prelungire a stării de alertă. Vrem ca situația să meargă în bine. Decizia de carantinare a unor mari orașe sau a Capitalei este o decizie mai dificil de luat. Obiectivul nostru este de a micșora numărul de cazuri” , a declarat Orban.

”Asta este o decizie care va fi luată de specialiști. Nu pot să mă pronunț cu o dată” , a declarat Ludovic Orban în momentul în care a fost întrebat la ce incidență va fi carantinată Capitala.

”Noi nu vom ajunge în situația de a nu avea locuri în spitale, nu cred că vom ajunge” , a precizat acesta.