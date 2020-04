Ludovic Orban, despre acordul dintre BOR-MAI de Paşte: "Nu va genera riscuri de răspândire a virusului"

"Aşa cum a fost gandit acest parteneriat, daca este respectat, el nu va genera riscuri de raspandire a virusului. Acolo este vorba de doua momente, si anume momentul in care preotii dau catre credinciosi Pastele, in spatii deschise, si lumina, care va fi distribuita din biserica de reprezentanti ai consililui parohial, spijiniti de angajati ai MAI. Toti vor fi echipati cu masti cu manasi. Trebuie sa existe o colaborare intre echipele MAI si preotii parohi", a declarat premierul la Realitatea PLUS.

Marcel Vela a anunţat că Ministerul de Interne va veni în sprijinul Bisericii Ortodoxe pentru a răspândi Sfânta lumină credincioşilor în noaptea de Înviere.

Sfânta Lumină va fi adusă sâmbătă seara de la Ierusalim şi va fi distribuită de voluntarii parohiilor şi de către echipajele de ordine publică aflate în misiune în noaptea de Înviere. Credincioşii vor putea ieşi în apropierea locuinţei, însă vor trebui să respecte regulile de distanţare socială pentru a fi evitată aglomeraţia atunci când iau lumină.