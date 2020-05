Ludovic Orban, despre amenzile din starea de alertă: Orice comportament care duce la infectare trebuie sancţionat

"Majoritatea zdrobitoare a cetățenilor, 98%, sunt oameni cu respect față de lege. Să îi ferim de o minoritate care se manifestă uneori agresiv și în sfidarea regulilor, trebuie să fim de partea oamenilor corecți care contribuie la o conduită normală și firească. Cu cât controlăm mai bine răspândirea virusului, cu atât șansa de a reveni la normalitate mai mare” , a declarat Ludovic Orban.

Citește și: Ludovic Orban: "Trecem de la stare de alertă la stare de alertă maximă"

În ceea ce privește relaxarea măsurilor pe 1 iunie, premierul susține că acestea nu trebuie să genereze o creștere semnificativă a numărului de persoane infectate.

”Ca să putem adopta noi măsuri de relaxare la 1 iunie, trebuie ca măsurile adoptate să nu genereze o creștere semnificativă a numărului de persoane infectate, altfel există riscul să revenim asupra unor măsuri de relaxare. Odată cu adoptarea HG în baza legii, avem la dispoziție toate instrumentele legale necesare, inclusiv amenzile” , susține premierul.

Ludovic Orban susține că amenzile sunt în instrument pentru ca cei care nu respectă legea să fie determinați la o conduită corectă.

”Am rămas siderat când am văzut oameni care ne acuzau că de ce am dat amenzi acum ne acuzau că de ce nu am dat. Amenzile sunt un instrument că cei care nu respectă legea să fie determinați la o conduită corectă. Cât timp e evident că acest virus generează riscuri majore inclusiv pentru viața oamenilor, orice comportament care nu e corect și care poate duce la infectare trebuie sancționat. Așa e normal și firesc. Suntem democrație, dar nu suntem anarhie, democrația funcționează în beneficiul celor care respecta legea", a declarat Ludovic Orban.