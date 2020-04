Orban, despre purtarea măştilor. "Nu poţi să impui obligativitate atât timp cât nu există. Sunt în curs de aducere 2 mil. de măşti"

Ludovic Orban a declarat, duminică seară, că România a luat "foarte multe măsuri care nu au fost luate de alte state", transmite Digi24.

"Încercăm să reducem cât mai mult numărul de cazuri care va apărea în vârful epidemiei. Am luat, gradual, foarte multe măsuri care nu au fost luate de alte state. Nu noi vorbim de vârful epidemiei, ci specialiștii, medicii epidemiologi, cei care au experiență, noi trebuie să ținem cont de ce spun specialiștii (…) Noi nu am avut stocuri strategice. Noi ne-am mișcat cu mult înaintea apariției primului caz în România, am prins o piață internațională nebună, cu o competiție literalmente acerbă, cererea a crescut exploziv. Începem să stăm mai bine, deja avem contracte care sunt derulate prin Unifarm sau ONAC (…) Avem de primit în următoarea perioadă o cantintate importantă de măști FFP2 și FFP3. E în curs de aducere în țară a două milioane de mărci și un alt transport, în jur de 19 aprilie, alte două milioane de măști", a declarat Ludovic Orban, conform sursei citate.

Premierul a mai precizat că nu poate impune obligativitatea ca românii să poarte măşti în spaţiul public cât timp nu există posibilitatea asigurării numărului necesar de astfel de echipamente, la un preţ accesibil.

"Nu pot să impui această obligativitate atât timp cât nu există capacitate de protecție și posibilitatea de a achiziționa la prețuri decente cantități de măști necesare. Improvizațiile nu cred că fac bine. Pentru cetățeni cred că trebuie să poarte așa numitele măști chirurgicale și care nu sunt pentru intrarea în contact cu persoane care sunt infectate (…) Sigur că este bine să se poarte măști, dar noi încercăm să fixăm obligații atunci când ele pot fi puse în practică”, a mai declarat Orban.

Ludovic Orban, despre slujbele de Înviere interzise din cauza coronavirus. "Restricțiile trebuie respectate și de Paște"

Ludovic Orban a exclus posibilitatea ca slujbele de Înviere să fie organizate cu participarea credincioșilor. Ceremoniile vor fi transmise online, iar astfel "fiecare casă va fi o biserică a fiecărui român" anul acesta, de Paşte.

"Restricțiile trebuie respectate și de Paște, mai ales că vârful va fi în jurul sărbătorilor pascale. A fost o solicitare pentru o plimbare a moaștelor Sfintei Parascheva în Iași și Botoșani. Am spus că se poate cu două condiții: să nu fie procesiuni și să nu se oprească în localități pentru că oamenii s-ar fi adunat cu siguranță. Cei mai mulți dintre credincioși sunt oameni de vârsta a treia, vulnerabili. Orice creștin trăiește Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului, dar fiecare casă să fie o biserică a fiecărui român de acest Paște, slujbele sunt transmise online", a spus premierul.

De asemenea, premierul a transmis românilor să aibă încredere că Guvernul ”va repune România în funcțiune” imediat după ce ”pericolul uriaș” va trece.

"Privațiunile care au fost impuse au fost numai din dorința de a proteja sănătatea și viața românilor. Să aibă răbdare, să fie responsabili, să respecte măsurile autorităților și să aibă încredere că imediat ce vom trece de acest pericol uriaș la adresa românilor vom repune România în funcțiune", a declarat Ludovic Orban, duminică seară, la România TV.