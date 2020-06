Ludovic Orban se lasă de fumat: Am comis o greşeală, dar o piatră venită dinspre PSD nu mă va lovi pe mine

"Am să-mi reproșez faptul că am încălcat regulile, faptul că deși am promovat purtarea măștilor, nu am purtat masca, faptul că am fumat în spațiul închis (...) Eu sunt fumător de 40 de ani.

Nu mi-am dorit difuzarea acelei poze. Eu fumez, dar ca prim-ministru nu este bine să promovez acest viciu. Eu fumez de 40 ani, m-am apucat la 17 ani. Am reușit să mă las un an de fumat, în anul 2000.

Nu am făcut anchetă să văd cine a făcut poza. Poza respectivă reflectă o anchetă. Nu mă interesează cine a făcut poza. Eu sunt un om corect, a fost un moment în care am lăsat garda jos și am comis o greșeală. Asta mă va ambiționa să fiu și mai corect de acum înainte. Este o greșeală pe care am recunoscut-o și o să încerc pe viitor să nu o mai comit. Nu este niciun păcat: nu este trufie, lene, aroganță. Am greșit și am plătit. Eu nu fac parte dintre aceia care consideră că odată ce au ajuns într-o funcție se consideră deaspura legii.

Eu n-am chemat pe nimeni de ziua mea, ei au venit și mi-au făcut o surpriză. Și atunci când stăteam la masă discutam tot despre problemele guvernamentale.", a spus Ludovic Orban, la Digi24.

Ludovic Orban: Am plătit amenda maximă. Mi-am adus aminte de Ghişeul.ro

Premierul Ludovic Orban susține că a vrut neapărat să plătească amendă, după ce a fost surprins fără mască și fumând în sediul Guvernului. Orban a spus că a vrut, inițial, să plătească amenda la CEC Bank, dar ulterior și-a adus aminte de Ghișeul.ro.

"Tema demisiei a fost promovată de PSD, de Eugen Teodorovici, de Cristian Vasilcoiu, care cred că este sursa zero a campaniei. Eu le spun să ridice piatra doar cei care consideră că n-au greșit, dar vă spun că o piatră venită dinspre PSD nu mă va lovi pe mine.

Odată ce a apărut această fotografie, am considerat că este normal să plătesc amenda. Aici este o chestiune la amendă: cu cât omul care o funcție mai înaltă, cu atât amenda trebuie să fie mai mare. A venit agentul la mine, mi-a întocmit procesul verbal și am plătit amenda maximă, așa mi s-a părut normal.

M-am gândit cum să plătesc amenda. Inițial, m-am gândit să o plătesc la CEC, dar era închis fiind sâmbătă. Ulterior, mi-am adus aminte de Ghișeul.ro și am plătit acolo. A funcționat foarte bine.", a spus Ludovic Orban, la Digi24.

Reamintim că o fotografie în care apare premierul Ludvic Orban cu ţigara aprinsă şi mai mulţi miniştri care au în mână pahare sau ţigări a fost publicată, vineri, pe Facebook.Fotografia a fost făcută într-unul dintre birourile de la Guvern, chiar de ziua premierului,

Duminică a apărut a doua fotografie cu premierul Ludovic Orban care fumează în spaţii închise. De această dată Orban a fost surprins în şedinţa de Guvern. În imaginea postată, duminică, pe Facebook, se vede cum premierul şi-a înlăturat masca de la gura pentru a fuma.