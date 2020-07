Ludovic Orban, despre legea carantinei şi izolării. "Nu văd niciun fel de motiv pentru a amâna votarea"

"Legea va fi declarată neconstituţională dacă o atacă cineva la Curtea Constituţională. Noi am adoptat proiectul de lege în urma deciziei CCR care a lăsat autorităţile româneşti cu mâinile goale în faţa unei epidemii extrem de periculoase.

Am adoptat proiectul de lege foarte rapid, practic în lunea de după publicarea deciziei şi motivării CCR. Era absolut necesară adoptarea acestei legi. Nu puteam aştepta Parlamentul să reglementeze o astfel de lege şi am venit cu propriul nostru proiect de lege. Avizul CES este consultativ, avizul CES putea fi cerut şi de altcineva. Nu e necesar avizul CES. Parlamentul are atributul constituţional de a legifera. Este, de fapt, o lege modificată mult în Camera Deputaţilor şi Senat faţă de proiectul de lege pe care l-am transmis noi şi ca atare nu văd absolut niciun fel de motiv pentru a amâna votarea legii", a spus Orban, după o şedinţă a conducerii PNL, conform Agerpres.

Premierul a explicat că Guvernul a elaborat acest proiect pentru ca autorităţile să dispună de "toate instrumentele necesare de care dispun toate Guvenele din UE pentru a putea lupta eficient împotriva epidemiei".

"Îmi doresc ca legea să fie adoptată, promulgată şi să avem la dispoziţie toate instrumentele de care dispun statele democratice.

A fost luată această decizie la CCR prin care a fost demolat cadrul legislativ care permitea autorităţilor să lupte eficient împotriva epidemiei. Lucrurile sunt arătate evident de creşterea numărului de infectări. Într-o situaţie de creştere a numărului de infectări, Guvernul şi autorităţile sanitare au fost lipsite de cadrul legal care să permită cu adevărat lupta eficientă", a spus Orban.

Orban, despre creşterea numărului de infecţii cu noul coronavirus: "Nu este în responsabilitate Guvernului"

"Faptul că a crescut numărul de cazuri, nu este în responsabilitate Guvernului. Nu suntem noi de vină că se creează astfel de situaţii în care Guvernul, autorităţile, să fie lipsite de mijloace normale.

În toate ţările din Europa se dispune izolarea la domiciliu a persoanelor care sunt suspecte că sunt infectate. Se apelează la măsuri de carantinare", a explicat premierul.