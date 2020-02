Ludovic Orban, dezlănţuit la adresa PSD în ziua moţiunii: "L-aţi slugărit pe Dragnea! Vă este frică de democraţie"

Liderul liberal a lansat un atac virulent la adresa parlamentarilor social-democraţi în momentul în care a luat cuvântul în Parlament.

"Vreţi, nu vreţi, sunteţi parlamentari născuţi din pixul lui Dragnea şi nu veţi scăpa de stigmatul acesta toată viaţa voastă. Trei ani de zile l-aţi slugărit, aţi susţinut toate acţiunile antiromâneşti care au aruncat în aer România şi care ne-au adus pe marginea prăpastiei", a spus Ludovic Orban.

Premierul a spus că nu se lasă judecat de PSD.

"Puteţi să faceţi ce vreţi, nu mă las judecat de voi. În trei ani de zile aţi arătat clar de ce sunteţi în stare, de sărăcie, dezinformare, slugărnicie şi nu aţi adus nimic bun României", a precizat premierul, după ce moţiunea de cenzură a fost citită în Parlament.

"Aţi depus moţiune de cenzură pentru că vă este frică de democraţie", a mai spus Orban.

Ludovic Orban a răspuns şi celor care au criticat Guvernul pentru că a emis 25 de ordonanţe de urgenţă în şedinţa de marţi.

”Voi, având o majoritate parlamentară, ne ataţi pe noi că am emis OUG? Voi aţi emis OUG 13 noaptea că hoţii că să scăpaţi de pedeapsă puscariabilii care vă conduceau. Noi am emis OUG pentru a rezolvă problemele românilor, pentru a oferi masă caldă în şcoli. Noi am adoptat OUG că să salvăm prostiile şi incompetenţa voastră", a mai spus Orban.