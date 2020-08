Ludovic Orban dinamitează moţiunea de cenzură PSD. "E o minciună de la un capăt la coadă. M-a deranjat profund şi ce scrie acolo"

"Nu înţeleg această iniţiativă şi mai ales nu înţeleg pentru prima oară în 30 de ani când se depune o moţiune de cenzură în vacanţa parlamentară. În vacanţa parlamentară se pot convoca sesiuni extraordinare În conformitate cu Constituţia, e clar că un parlamentar poate să semneze o moţiune pe sesiune, ori sesiunea extraordinară vine ca o prelunire a sesiunii ordinare", a precizat Ludovic Orban la Realitatea PLUS.

Premierul a mărturisit că l-a "deranjat profund" ce a scris PSD în moţiunea de cenzură.

"M-a deranjat profund şi ce scrie acolo. Este o colecţie de minciuni care nu are legătură cu realitatea. Să iniţiezi cu trei luni înainte de alegerile parlamentare, în condiţile în care România are nevoie de un Guvern cu puteri depline - în primul rând bătălia cu epidemia care este fundamentală, pregătirea începerii anului şcolar, organizare alegerilor locale", a explicat Orban

Şeful Executivului afirmă că moţiunea nu are "niciun fundament în realitate".

"Mi se pare o moţiune neserioasă care nu are niciun fundament în realitate, care e lipsită complet de argumente în susţinerea punctelor de vedere. E o minciună de la un capăt la coadă. Cum să spui că România ne acuză pe noi că am scăpat pandemia de sub control? Mint în cadrul moţiunii că moţiunea a avut numai opt zile în care nu s-a putut dispune carantinarea şi izolarea.

Datele arată clar: între momentul publicării deciziei CCR şi momentul în care s-a aprobat şi a intrat în vigoare legea 136 care a permis din nou Guvernului să dispună măsurile de protecţie sanitară şi de izolare sanitară, au crescut numărul de cazuri de la sub 400 au ajuns la două zile la 1.200 de cazuri.

E suficient să te uiţi la date", a explicat Orban.

De asemenea, Ludovic Orban a anunţat că PNL va contesta la CCR modul în care a fost depusă moţiunea de cenzură în timpul vacanţei parlamentare.

"În cursul zilei de mâine vom depune. Această sesizare este sub forma unui conflit juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament privitor la moţiunile de cenzură şi la posibilitatea de a depune moţiune de cenzură în vacanţa parlamentară", a explicat Orban, conform sursei citate.