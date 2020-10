Orban: Iluzia testării în masă este vândută de PSD de la începutul pandemiei. Vrem să trecem de 50 de mii de teste pe zi

"Iluzia testariii in masa este vanduta de psd de la inceputul pandemiei. Noi am căutat mereu să creştem capacitatea de testare. La ora actuala testarea se face PCR. Sigur, au apărut metode noi de testare, dar ele trebuie să fie acceptate la nivel european. Orice tip de testare validat la nivel european îl vom folosi, în măsura în care vom avea capacitatea de a-l achiziţiona, în mod competitiv. Am crescut constant la peste 35 de mii de diagnostice pe zi. Obiectivul nostru este sa trecem de 50 de mii zilnic. Testarile nu se fac proportional cu populatie, se fac la cererea populatiei. La noi a crescut numărul de teste zilnic. Vom creste in continuare capacitatea de testarea. Aceasta crestere a urmarit nevoia de testare. Nu putem să ne apucăm să ne ducem să testăm la scară de bloc. Noi testăm când avem definiţie de caz. Evident, orice cetăţean care vrea să se testeze dintr-un motiv sau altul o poate face contracost. În ceea ce priveşte decontarea, ea se poate în anumite condiţii, conform INSP", a spus Ludovic Orban.

Premierul și ministrul Sănătății se pregătesc de ce este mai rău, după recordul de cazuri

În ziua în care România a înregistrat peste 5.000 de cazuri noi de coronavirus, autoritățile anunță că se pregătesc cu soluții diversificate pentru a gestiona criza cât mai bine.

„Deja funcționează în spitalele de urgență aceste secții de spitale Covid. Erau circuite separate. Nu există posibilitatea interacțiunii cu alte secții. Acolo unde managerii pot identifica separarea traseului ele deja funcționează. Pe lângă soluțiile aplicate până azi trebuie să fim pregătiți și cu alte soluții", a declarat premierul Ludovic Orban, prezent la Iași.

„După cum știți 15% din paturile din spitalele de fază 3 o să fie în rezervă în caz că avem nevoie. Asimptomaticii să rămână acasă", a spus ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Ludovic Orban: Obiectivul nostru e ca oamenii să ducă o viață cât mai normală

Premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul pe care îl conduce se luptă să gestioneze cât mai bine criza provocată de coronavirus, astfel încât românii să ducă o viață cât mai normală.

„Obiectivul nostru e ca oamenii să ducă o viață cât mai normală și economia să funcționeze normal. Putem să atingem aceste obiective dacă avem cooperarea societății, a tuturor vectorilor de opinie, a primarilor aleși. Noi am preferat o abordare nu națională, ci locală, care să țină cont de aspectul local", a spus Ludovic Orban la Iași.

Ludovic Orban, despre modul în care se fac raportările cazurilor de COVID-19: Avem nişte constrângeri

Întrebat de jurnalişti la Iaşi despre modul în care se face raportarea cazurilor de coronavirus, Ludovic Orban a spus că există un mod standardizat realizat de ţările europene.

"E un mod standardizat realizat de țările europene. Avem niște restrângeri generate de datele personale, dar comunicăm în standardele care se comunică la nivel european.", a explicat premierul.

Grupul pentru Comunicare Strategică a anunţat, vineri, peste 5000 de cazuri noi de COVID-19 în 24 de ore după efectuarea a peste 35.300 de teste. Numărul pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-COV2 a ajuns la 10.427. Dintre acestea, 782 sunt internate la ATI. De asemenea, 82 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au murit. Cele mai multe cazuri de infectare au fost raportate la Bucureşti.