Ludovic Orban, mesaj pentru medici: Este o penurie, regret că nu putem asigura echipamentele necesare

Ludovic Orban recunoaşte că perosnalul medical nu are echipemanetele necesare. "Trebuie să vă mai spun și un alt lucru. La ora actuală spitalele care tratează pacienții cu Covid 19 sunt 10, ele duc greu. În celelalte spitale pot intra pacienți cu alte afecțiuni, dar să fie infectați cu coronavirus.

Sigur că există oricând riscul ca o persoană să vină cu altă problemă și să aibă coronavirus. De aceea am și înființat corturile de triaj și fiecare persoană răspunde anumitor întrebări.

Noi nu putem ține legătura cu toate cadrele medicale dintr-un spital, dar am făcut o videoconferință cu directorii de spitale, cu managerii de spital, am discutat cu toți.

Este o penurie! Regret profund că nu putem asigura tot necesarul prin achizițiile le care le facem la nivel național. Am făcut apel către managerii de spitale, care au bugete, să facă achiziții de materiale necesare.

Sunt manageri și autorități locale care s-au implicat și autorități locale pe care le-a durut în spate.", a spus Ludovic Orban, la Europa FM.

Premierul și liderul PNL, Ludovic Orban, se delimitează de anumiți oameni ai PNL din teritoriu și susține că oricine greșește în această perioadă trebuie să răspundă cu funcția sau penal, dacă este cazul.

"Nu cunosc persoana de la DSP Suceava, nu eu am făcut numirea în funcție. Nu mi s-a spus că este susținută de PNL.

Important este ca oricine nu-și face datoria să răspundă fie cu funcția, fie o răspundere penală, dacă este cazul răspunderii penale. Din punctul meu de vedere nu am prieteni, nu am colegi de partid, nu am decât oameni de la care aștept să-și facă datoria, iar cine nu-și face datoria trebuie să plece.", a spus Ludovic Orban, la Europa FM.