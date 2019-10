Ludovic Orban o somează pe Viorica Dăncilă să nu majoreze salariul minim. "Nu poate fi scos din burtă"

"Îi somez să nu adopte nicio hotărâre, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotărâre, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri şi care are consecinţe bugetare. Acest guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotărâre de guvern. Dacă totuşi vor vrea să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o vom modifica", a declarat Ludovic Orban.

Premierul desemnat Ludovic Orban a mai spus că salariul minim trebuie să aibă un fundament real, nu să fie stabilit pe criterii subiective de un ministru al Muncii. "Salariul minim pe economie nu poate fi scos din burtă de un ministru al Muncii sau mai ştiu de ce funcţionar dintr-un minister sau altul, fără să aibă un fundament real pentru că salariul minim pe economie este un instrument reglator al întregii pieţe, iar orice fixare a salariului minim pe criterii administrative, subiective, care să nu aibă la bază indici obiectivi riscă să afecteze negativ întreg mediul de afaceri şi până la urmă să se întoarcă chiar împotriva angajaţilor care beneficiază de eventuală mărire a salariului minim", a mai spus Ludovic Orban.

Guvernul Dăncilă vrea să mărească salariul minim net cu 100 lei, până la 1.363 lei (2.262 lei brut), potrivit unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Muncii.