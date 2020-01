Ludovic Orban: Pensiile vor fi plătite, cu o decalare de 3-4 zile. Avem banii necesari pentru aplicarea Legii pensiilor

”Din cauza faptului că au fost zile libere, există, nici măcar nu poţi să-i spui o întârziere, o decalare a termenului de plată a pensiilor. Pensiile vor fi plătite, cu decalare de 3-4 zile, care s-a datorat faptului că au existat zile libere şi, practic, astăzi este prima zi lucrătore”, a spus premierul Ludovic Orban, luni seară, la Digi 24, adăugând că ”sunt atâtea fake-news-uri pe tema pensiilor, fără nicio sursă, doar pentru a menţine o dezbatere pe Legea pensiilor”.



”Noi am prevăzut în Legea bugetului de stat banii necesari pentru aplicarea Legii pensiilor, ca să fie limpede. Poziţia faţă de pensiile speciale nu o modificăm: avem un proiect care a fost aprobat de Comisia de muncă şi am discutat inclusiv posibilitatea de a convoca o sesiune extraordinară pentru adoptare, care prevede desfiinţarea pensiilor speciale, evident, mai puţin cele pentru cadrele militare”, a mai spus premierul, conform News.ro.



Compania Naţională Poşta Română a anunţat luni că, în această lună, distribuirea pensiilor se va decala din cauză că banii pentru drepturile sociale ajung în conturile Poştei Române, începând cu 7 ianuarie, "aşa cum se întâmplă la fiecare început de an", iar pensionarii îşi vor primi drepturile băneşti între 10-20 ianuarie.

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a declarat luni că Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, care prevede îngheţarea indemnizaţiilor pentru demnitari şi suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru aleşii locali până la 1 ianuarie 2021.



"Guvernul a fost nevoit să adopte în prima şedinţă o ordonanţă de urgenţă care să permită intrarea în vigoare a unor măsuri necesare pentru echilibrarea bugetului şi pentru încurajarea economiei şi pentru care şi-a angajat răspunderea în faţa Parlamentului. (...) Vorbim despre îngheţarea indemnizaţiilor pentru demnitari după majorarea salariului minim şi prin OUG adoptată astăzi nivelul indemnizaţiilor este îngheţat la nivelul lunii decembrie 2019. Vorbim despre suspendarea aplicării prevederilor din Codul administrativ privind pensiile speciale pentru aleşii locali până la 1 ianuarie 2021. De asemenea, nivelul sporurilor pentru angajaţii din instituţiile publice a fost stabilit la nivelul cuantumului din luna decembrie 2019 pentru anul 2020", a spus Dancă la Palatul Victoria.



El a adăugat că în acest act normativ nu a fost introdusă şi prevederea privind interzicerea cumulului salariului cu pensia pentru că în privinţa acestui subiect este aşteptată o decizie de la Curtea Constituţională.



"Au fost adoptate prin acest act normativ prevederile care elimină obligaţia de majorare suplimentară a capitalului pentru administratorii fondurilor de pensii, precum şi prevederile legate de comisioanele de administrare ale fondurilor de pensii care, prin reducerea lor, lasă mai mulţi bani în fondul participanţilor la Pilonul 2 de pensii. Taxa de 2% pe cifra de afaceri pentru companiile din sectorul energetic a fost eliminată, măsură absolut urgentă şi necesară, astfel încât piaţa de energie din România să beneficieze de un climat de încredere şi de stabilitate. A fost aprobată şi încetarea de drept a detaşărilor de la privat în sistemul public la data intrării în vigoare a OUG", a mai spus Dancă.



Prin acest act normativ, a mai spus el, Fondul de Dezvoltare şi Investiţii se desfiinţează la data încetării derulării contractelor aflate în desfăşurare şi pentru care sumele acordate se diminuează la valoarea sumelor primite până la momentul intrării în vigoare a acestei OUG pentru lucrările efectuate şi recepţionate în condiţiile legii.



Dancă a menţionat că taxa pe active bancare a fost eliminată, iar punctul de amendă a fost îngheţat la nivelul de 145 de lei, fiind eliminată corelarea cu nivelul salariului minim.