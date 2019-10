Articol publicat in: Politica

Orban riscă să piardă votul UDMR: Susţinem alegerea primarilor în două tururi. În 2015 PNL şi PSD au votat alegeri într-un singur tur

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat marți seară, la scurt după ce a enunțat obiectivele guvernării - cinstea, competenţa și integritatea - că PNL susţine alegerea primarilor în două tururi. În 2015, când s-a trecut la votul primarilor într-un singur tur, PNL a votat alături de PSD, deși declarativ se pronunța în favoarea sistemului cu două tururi de scrutin. "Sunt lucruri pe care ne vom înţelege, unde sunt divergenţe majore între partide cu siguranţă va trebui să găsim acel drum comun în care se vor întâlni punctele de vedere. Avem un proiect de lege în Parlament în dezbatere la Camera Deputaţilor. Există un proiect înaintat de PMP tot legat de alegeri în două tururi. Îl vom vota. PNL susţine alegerea în două tururi. UDMR are dreptul să-şi exprime punctul de vedere la votul din Parlament pe proiectul respectiv. Nu putem să determinăm un partid să voteze altfel decât cred ei”, a declarat Ludovic Orban marţi seară, la Digi 24. Într-adevăr, liberalii au depus în Parlament, în 2017, un proiect de lege privind alegerea primarilor în două tururi. Dar asta după ce tot ei votaseră în 2015, alături de PSD, legea pentru alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin. Legea alegerilor locale a fost modificată în 2015, când s-a introdus sistemul cu alegerea primarilor într-un singur tur, în cadrul unu pachet mai larg privind organizarea alegerilor. Au fost dezbateri aprinse în Parlament, iar liberalii, cel puțin declarativ, au insistat pentru rămânerea la alegeri în două tururi. Ludovic Orban a fost unul dintre cei care s-au exprimat în acest sens. Când a fost vorba de vot însă, parlamentarii PNL au votat cot la cot cu PSD legea alegerii primarilor într-un singur tur. RomaniaTV.net a urmărit votul electronic din Parlament: din 80 de parlametari PNL, 54 au votat pentru alegeri într-un singur tur. Vezi AICI cum au votat parlamentarii PNL În finalul şedinţei, la ultima luare de cuvânt, explicarea votului, din partea PNL a luat cuvântul deputatul Mihai Voicu (preşedintele comisiei comune, care a votat pentru alegerea primarilor într-un tur). El a declarat că, deşi s-a dorit şi revenirea la alegerea primarilor în două tururi, evaluând întregul pachet legislativ, liberalii au decis că este “un pas înainte” şi că “merită un vot pentru”. “Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal a votat în favoarea tuturor celor trei proiecte de lege propuse spre a aprobare. Vreau să subliniez încă o dată că ne păstrăm rezervele cu privire la modalitatea de alegere a primarilor. Preferinţa noastră, opţiunea noastră ar fi fost în continuare, aşa cum am susţinut şi la dezbaterile în plen, pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Evaluând însă avantajele acestui proiect de lege, am constatat că întregul pachet merită un vot pentru, pentru că este un pas înainte faţă de legislaţia veche”, a declarat deputatul liberal Mihai Voicu pe 6 mai 2015, după vot. Citeşte şi: Ludovic Orban, desemnat premier: Vom da românilor ceea ce aşteaptă de la noi: cinste, competenţă, integritate loading...

