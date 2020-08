Ludovic Orban: "Procentul de infectaţi cu COVID de vărstă şcolară a fost de 6,3%. Riscurile sunt mici la tineri"

Premierul Orban a dat asigurări că şcolile se vor redeschide în cele mai bune condiţii posibile, dar la nivelul autorităţilor centrale se iau în calcul şi diverse scenarii pentru apariţia de focare de infecţie.

"Scolile deja isi fac un necesar. Maine avem intalnire cu reprezentantii autoritatilor locale. Am avut comunicare permanenta, sa nu credeti ca vara nu se intampla nimic. S-au organizat cursuri pentru cresterea competentelor digitale, la care au participat zeci de mii de cadre didactice."

"S-au organizat doua examene de BAC si doua de Capacitate si s-au desfasurat in conditii normale."

"Dintre romanii care s-au imbolnavit, procentul de varsta scolara a fost de 6,3% din pacienti, fara sa fie la scoala. Sigur, riscurile sunt foarte mici, marea majoritate a tinerilor nici nu au simptome si se vindeca fara sa stie. Daca apare un caz intr-o clasa, automat se suspenda activitatea clasei 14 zile si se face ancheta epidemiologica. Daca apar mai multe cazuri intr-o scoala, se suspenda cursurile in scoala respectiva 14 zile. Am decis sa acordam 75% din salariu pentru un parinte, cum a fost in starea de urgenta."

Care este scenariul ratei de infectare pentru inceputul scolii?

"Totul va depinde de masura in care oamenii se vor conforma regulilor, ca nu sunt complicate. Igiena personala, distantare si virusul se reduce semnificativ. Deja avem o scadere de 500 de cazuri saptamana trecuta, fata de cea anterioara."

"Toti copiii si tot personalul trebuie sa poarte masca. In timpul orelor, riscul va fi foarte mic. Fiecare scoala trebuie sa se organizeze cu recreatia, cand copiii sigur ca vor avea tendinta sa se apropie."