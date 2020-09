Ludovic Orban, reacţie în scandalul înregistrării cu Nicuşor Dan: "PSD este disperat că pierde teren pe zi ce trece"

"E urât să înregistrezi pe cineva când vorbești cu el. PSD este disperat că pierde teren pe zi ce trece. Toți interlopii și toți mafioții au trăit bine sub guvernarea locală PSD. Încearcă disperați să-l discrediteze pe Nicușor Dan, fără niciun fel de bază. (...) Nicușor Dan este un om cunoscut, este un om corect, un om cinstit care s-a bătut pentru interesele bucureștenilor fără să aibă vreo funcție publică. (...) Această înregistrare nu este altceva decât o măsură disperată din partea mafioților și interlopilor care sprijină PSD", a spus Orban.

Gabriela Firea, reacţie dură după înregistrarea cu Nicuşor Dan: "Câţi bani aţi luat de la interlopul Mitrache, zis Câine?"

Înregistrarea a fost făcută publică de creatoarea de modă Dana Budeanu. În discuția înregistrată este vorba despre demolarea unui restaurant din Parcul Orășelul Copiilor, deținut de Mihai Mitrache, caz în care Nicușor Dan l-a acuzat pe primarul Sectorului 4 că demolează ilegal construcția unde ”funcționa un restaurant și locuința unei familii cu copii”, înainte ca instanța să se pronunțe definitiv. Candidatul dreptei, prin Asociația Salvați Bucureștiul, a depus chiar o cerere de intervenție în acest caz.



În înregistrare, Nicușor Dan se aude spunând că Mitrache este "dispus la dialog” și că are "disponibilitatea de a-și retrage plângerile”. Cristian Zărescu, consilierul primarului sectorului 4, Daniel Băluță, insistă de patru ori că Primăria discută cu Mitrache, care "vinde droguri” și care "e acuzat de prostituție” pentru că Nicușor Dan "a garantat” pentru el. "Daca el vinde droguri sau face prostitutie, as incerca sa-l prind cu institutiile care se ocupa de asta. Dar strict pe speta asta, cu cladirea, eu cred ca el are dreptate”, răspunde Nicușor Dan. Mai mult, consilierul primarului PSD îl întreabă dacă s-a întâlnit cu Mitrache, Nicușor Dan răspunzând că s-a întâlnit cu el, cu soția și avocatul acestuia, cu care a fost la Avocatul Poporului.