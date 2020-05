Ludovic Orban: "Slujbele se vor ţine în afara bisericilor în prima fază"

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, întrebat când se vor deschide bisericile pentru accesul credincioșilor: „Suntem in curs de evaluare". „Deocamdata in data de 15 mai, in principiu am luat deciziile, relaxarea va fi graduala", a adăugat el.

Întrebat dacă în prima rundă de ridicare a restricțiilor din 15 mai vor intra și bisericile, premierul a răspuns: „Cel mai probabil, cand va fi permisa oficierea slujbelor nu se va putea face in spatii inchise, ci in afara bisericilor. Oricum vine vara si se pot organiza in bune conditii in afara bisericicilor, cu respectarea distantei, portul mastii".

Veşti proaste pentru toţi credincioşii! Raed Arafat a anunţat că bisericile NU se vor deschide după 15 mai