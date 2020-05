Ludovic Orban, un nou atac DEVASTATOR la adresa CCR: "Aceşti oameni au pierdut orice legătură cu realitatea din societatea românească"

"Sunt in dezbtere publica care sunt domeniile in care se vor ridica restrictiile si care sunt domeniile in care vor ramane restrictii. Vom emite o reglementare de tip OUG care sa ofere guvernului si autoritatilor instrumentele sa apere interesele poporului roman. Este inacceptabil ce fac CCR si avocatul poporului. In nicio tara nu se intampla ca guvernul sa fie lipsit de instrumentele pentru a impune masurile necesare, mai ales în acesta situatie. Acesti oameni au pierdut orice legatutra cu realitatea din societatea romaneasca si vor sa-i ajute pe cei care incalca legea, o minoritate, si sfideaza majoritatea cetatenilor.

Fundamental este dreptul la viata, dreptul la sanatate, asta ne uram intre noi, e primul bun la care tinem. AVocatul PSD-ului, al ALDE si al lui Ponta nu face decat sa incalce dreptul la sanatate.

Guvernul pe care il conduc e un guvern de oameni corecti, cinstiti, care respecta legea, pun pe primul loc drepturile cetatenilor si au in vedere cresterea economica.", a declarat prim ministrul.