Ludovic Orban: Vom participa alături de NATO la o implicare mai intensă împotriva terorismului

"Am demonstrat din momentul în care am devenit membru NATO că pentru noi este important să ne implicăm şi dacă NATO va considera că o prezenţă mai consolidată şi o implicare mai intensă în lupta împotriva terorismului în Orientul Mijlociu sau în altă parte sunt importante, vom participa la această acţiune, decizie", a afirmat şeful Executivului de la Bucureşti, potrivit Agerpres.



El a fost întrebat, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu secretarul NATO, Jens Stoltenberg, cum vede recenta solicitare a preşedintelui SUA, Donald Trump, ca NATO să se implice mai mult în Orientul Mijlociu, în contextul în care în România există provocări de securitate regionale.



Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a discutat joi, la sediul organizaţiei din Bruxelles, cu premierul român Ludovic Orban despre "tensiunile curente din Orientul Mijlociu" şi a mulţumit României pentru contribuţia la misiunea NATO de instruire şi formare din Irak.



"Am discutat cu prim-ministrul despre tensiunile curente din Orientul Mijlociu. Situaţia din această regiune rămâne volatilă şi fragilă. Nu este în interesul nimănui să avem un nou conflict. Pacea şi stabilitatea în Orientul Mijlociu sunt importante pentru toţi aliaţii din cadrul NATO. Aşa că aliaţii continuă să se consulte îndeaproape", a spus Stoltenberg, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu premierul român.



"Ieri (miercuri - n.r.) am discutat cu preşedintele Donald Trump. El a cerut NATO să devină mai implicată în Orientul Mijlociu. NATO are potenţialul de a contribui mai mult la stabilitatea regională şi la lupta împotriva terorismului internaţional. Analizăm în prezent ce putem facem mai mult", a afirmat Jens Stoltenberg.



Secretarul general al NATO a mai precizat, în context, că a discutat cu premierul irakian Adel Abdul Mahdi şi a reiterat "angajamentul puternic al NATO pentru lupta împotriva terorismului şi pentru misiunea noastră de instruire pentru a preveni întoarcerea duşmanului nostru comun ISIS". "Am fost de acord asupra necesităţii detensionării situaţiei din regiune", a adăugat el.



"Îi mulţumesc României pentru contribuţia la misiunea NATO din Irak. Siguranţa personalului nostru este esenţială. Pentru moment am suspendat misiunile de instruire şi am luat toate precauţiile necesare pentru a ne proteja oamenii. Asta include repoziţionarea personalului în locaţii diferite, atât în interiorul, cât şi în afara Irakului. Dar NATO îşi menţine o prezenţă în Irak şi rămânem în contact cu autorităţile irakiene", a mai spus Jens Stoltenberg.