Lui What's UP i-a paralizat piciorul stâng. Care este starea de sănătate a artistului: "Mai am o săptămână..."

Cântăreţul a fost operat, acum se simte foarte bine, însă trebuie să mai stea câteva zile la pat, pentru a se recupera. Recemt, a făcut un anunţ pe reţelele de socializare, în care îi înformează pe fani că va rupe tăcerea vizavi de subiectul controversat legat de agresarea iubitei.

What's UP mai spune că o să precizeze şi motivul pentru care nu a putut vorbi până în acest moment. ”Mai sunt 3 zile și pot să vorbesc / (am batut femeia alaturi de care trăiam, am ajuns sa fiu inchis in penitenciar pentru ultraj?!) TOATE ASTEA SI MULTE ALTELE LE AFLĂM PE 5 Februarie când am voie să vorbesc / p.s. o sa va explic atunci de ce a trebuit sa tac atâta amar de vreme /

P.S. pentru cei care se intreaba ce imi face hernia de disc : m-am dus de urgenta sa ma operez cu pareza pe piciorul stang, m-am operat, mai am o saptamana de stat la pat si sunt ca NoU! Ultimul p.s. multumesc celor care mi/au fost alaturi in perioada ce abia a trecut; multumesc fanilor care m-au intrebat: E rEAL?! va pup, va iubesc, numa bine tuturor!”, a scris What’s Up pe contul său de Instagram.

What's UP a ajuns la Poliţie

What’s Up, Marius Ivancea pe numele din buletin, a fost luat pe sus de polițiști, pe 9 decembrie, și dus la secție. Totul după ce artistul a făcut scandal la el acasă, iar Alice Badea, iubita lui, a sunat la 112. Ajuns la secție, What’s Up a continuat să amenințe verbal polițiștii. Mai mult, în timpul controlului corporal, oamenii legii ar fi găsit droguri asupra lui.

Polițiștii l-au dus apoi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, unde l-au acuzat de ultraj. La ieșirea din Secția 17 de Poliție s-a putut observa că artistul avea mai multe răni pe față și pe corp. S-a ales, în primă fază, cu control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

