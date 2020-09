Luminița Barcari, după ce a fost acuzată că şi-a luat concediu pentru campanie. "Dacă eram în spital, tot aş fi ţinut legătura"

"Formula juridică cea mai potrivită a fost concediul de odihnă. Am stat la minister până pe 7 septembrie, când s-au aprobat toate actele normative pentru începerea anului școlar, metodologiile și noul ROFUIP. După ce am intrat în concediu, am fost in legatură cu colegii mei, cu inspectorii generali, ştiu ce s-a discutat și am participat la decizii", a explicat Luminița Barcari pentru Educaţieprivată.ro.

Întrebată ce de nu a ales varianta demisiei, Barcari a răspuns:

"Nu mi-am dat demisia pentru că am considerat că pot să îmi continui activitatea în această formulă pentru trei săptămâni. Dacă eram în spital sau în izolare, tot aș fi ținut legătura cu colegii mei și cu activitatea din minister", a precizat secretarul de stat în Ministerul Educaţiei.

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, duminică, faptul că secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Luminița Barcari, este în concediu de odihnă, în perioada în care subiectul deschiderii şcolilor a fost unul intens dezbăzut în spaţiul public.

Potrivit sursei citate, Luminița Barcari a intrat în concediu la începutul lunii septembrie, pentru a se concentra asupra campaniei electorale pentru alegerile locale. Barcari este candidatul PNL la șefia Consiliului Județean Ialomița.

De asemenea, secretarul de stat pentru Relația cu Parlamentul și Proiecte europene, Lucian Dragoș Rădulescu, este candidat PMP la Primăria Ploiești.