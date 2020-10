Luna Plina. Semnificatii astronomice si astrologice. Superstitii de Luna plina

Luna plina in astronomie

In timp ce Luna plina aduce fericirea tuturor celor care au nevoie sa vada in timpul nopții, aceasta faza a Lunii este suparatoare pentru astronomi. Stralucirea Lunii pline face dificile observațiile altor corpuri ceresti.

In plus, in aceasta faza Luna nu este interesanta de observat, intrucat, fiind iluminata din fața, relieful sau se distinge mai greu. De aceea astronomii folosesc filtre speciale de sticla, numite „filtre lunare", pentru marirea contrastului si pentru atenuarea stralucirii.

Luna plina in astrologie

In astrologie, Luna plina este modul prin care Universul ne ajuta pe fiecare in parte sa manageriem schimbarea, dezvoltarea. Cand este Luna plina (in directa opozitie cu Soarele), apare un conflict intre Soare si Luna, intre Yin si Yang. De aceea se spune ca Luna plina ilumineaza si scoate la suprafata adevarul suprem.

Luna plina este formula lunara pentru schimbare. In fiecare luna, exista o Luna plina. Deci sunt 12 in total, cate una in fiecare zodie.

Astrologii spun ca energia incepe sa creasca odata cu Luna noua si atinge apogeul doua saptamani mai tarziu, odata cu Luna plina. In multe culturi, fermierii planteaza cand este Luna noua si culeg cand este Luna plina. Si in astrologie, semnificatia Lunii pline este recolta, perioada in care culegi roadele. Luna noua aduce la suprafata adevarul, inclusiv fata ascunsa pe care vrem sa o tinem in "umbra".

Cele mai cunoscute superstitii si mituri despre Luna plina sunt:

pentru multe civilizatii antice, Luna plina sangerie venea cu intentii malefice, drept un jaguar ce ataca si mananca Luna. Oamenii credeau ca pot atrage atentia jaguarului spre Pamant ca sa lase Luna in pace, de aceea strigau, urlau, puneau cainii sa latre si sa scelalaie, sperand ca galagia sa indeparteze jaguarul de la Luna.

In Mesopotamia, eclipsa lunara era un atac direct asupra regelui. Oamenii puteau prevede cand urma eclipsa si isi puneau regele la adapost, punand alta persoana in locul sau. Dupa ce trecea eclipsa, puneau regele la loc.

In cultura hindu, eclipsa lunara era considerata actiunea demonului Rahu ce o inghitea ca sa fie nemuritor.

