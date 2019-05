Măcel pe teren. Un fotbalist de la Steaua a fost desfigurat VIDEO

Un fotbalist al celor de la Steaua a fost desfigurat, la propriu, dupa ce a fost luat la pumni de un adversar chiar in timpul meciului! Scena s-a petrecut vineri, in timpul duelului dintre Steaua si Victoria, partida din Liga 4 Bucuresti.

In minutul 34 al partidei, un jucator de-al stelistilor este faultat in zona mediana. Andrei Predescu intervine si il impinge pe fotbalistul Victoriei, moment in care se formeaza un meleu.

Razvan Deaconu (Victoria) il impinge din spate pe Predescu, intervine Mihai Cosmin (Steaua), care il impinge la randul sau pe Deaconu, numai ca veteranul de 33 de ani al Victoriei reactioneaza neaspetat.

Deaconu l-a luat la pumni pe Mihai Cosmin, pe care l-a facut KO din cateva lovituri, dupa care s-a indreptat spre alti rivali din teren.

Scos de pe teren dupa ce au intervenit inclusiv cei din staff-urile celor doua echipe, Razvan Deaconu a fost eliminat, Victoria terminand de altfel meciul in minutul 70 din cauza multiplelor cartonase rosii.

Stelistul Mihai Cosmin a ajuns de urgenta la spital, verdictul medicilor fiind unul crunt: fractura complex orbital-zigomatica. pe partea dreapta. Asta inseamna ca jucatorul va avea nevoie inclusiv de o interventie chirurgicala.

Agresorul a ajuns la Politie pentru a da declaratii, iar apoi a venit cu o explicatie halucinanta a reactiei sale.

"Imi pare sincer rau pentru conflictul avut la meciul cu CSA Steaua. Imi cer scuze public fata de familia jucatorului si fata de Mihai Cosmin, pe care il stimez ca fotbalist si cu care nu am nimic personal.

Totul a degenerat in momentul in care rivalii m-au agresat fizic in urma unui meleu. Fiind 5-6 jucatori de la CSA in jurul meu, am avut o reactie involuntara, in legitima aparare. Regret cele intamplate!", a declarat Razvan Deaconu pentru gsp.ro.

Fotbalistul lovit cu salbaticie a anuntat deja ca va continua demersurile legale pentru pedepsirea adversarului.