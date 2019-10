Mădălin Ionescu, desfigurat pe reţeaua de socializare. "Am rămas şocat când m-am văzut în oglindă"

Mădălin Ionescu şi-a făcut un selfie în care apare cu ochii tumefiaţi, scrie wowbiz.ro.

Din fericire pentru el, prezentatorul TV nu a fost victima vreunei agresiinii, ci a picat victimă fiicei sale care a învăţat pe el arta machiajului cu fardurile mamei.

„Da... nasol! Știu! Eu sunt ăsta... Zici ca am fost bătut o săptămână. Am rămas șocat cand m-am văzut in oglindă. Persoana care m-a desfigurat este ... Petra. Da... E in faza "make-up artist ". Machiaj profesionist, ce sa mai vorbim?!", a scris Mădălin Ionescu pe pagina lui de Instagram, în dreptul fotografiei.