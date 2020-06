Mădălin Ionescu, sceptic în cazul infecţiei cu COVID-19 a lui Marcel Pavel: Nu îţi mai permiţi să răceşti de la aerul condiţionat

Acesta este sceptic în ceea ce privește diagnosticului pus de medici lui Marcel Pavel. După o discuţie amicală între cei doi, prezentatorul TV susţine că artistul s-a îmbolnăvit de dublă pneumonie de la aerul condiţionat de pe platourile de filmare ale show-lui „Te cunosc de undeva", iar odată ajuns în spital, l-au găsit „băieţii" cu Sars-Cov-2.

„Am vorbit mai devreme cu Marcel Pavel. Nu o să vă spun ce am discutat cu el. Este prietenul meu. Am înţeles cum a răcit. E clar. Diferenţele mari de temperatură între studioul în care prestau el şi colegii pentru o emisiune TV şi spaţiul în care îşi schimbau ţinutele puteau provoca oricui răceli puternice. Marcel a făcut dublă pneumonie intrând înfierbântat într-o încăpere cu aerul condiţionat dat la maxim. Nimic anormal. Sau poate că filtrele de aer condiţionat erau pline de bacterii. Pare să fi existat, totuşi, un focar gripal. Cum a apărut COVID-ul în ecuaţia asta? Nu ştiu! Marcel e de o probitate morală uriaşă. A-l bănui că a acceptat nu ştiu ce parteneriat imoral ar fi absurd! Imposibil! Sistemul i-a spus că are COVID-19. În ziua de azi nu îţi mai permiţi să răceşti de la aerul condiţionat din maşină sau pentru că ai băut cola cu gheaţă ori pentru că ai consumat prea multă îngheţată! Rişti ca o dată ce ai ajuns la spital să te găsească «băieţii» cu Sars-CoV-2. Dacă ai şi vreun nume sonor, eşti perfect pentru «ayatollahii» COVID!", a scris Mădălin Ionescu pe pagina sa de Facebook.

Prezentatorul a continuat subliniind faptul că nu acuză medicii că „au inventat" diagnosticul, doar că nu are încredere în „acurateţea şi eficienţa testărilor".

„Nu afirm că lui Marcel Pavel şi celorlalţi artişti li s-a inventat COVID-19... Pe de altă parte cum ar putea ei să conteste acest «diagnostic»? Cum poţi contesta un virus şi o afecţiune despre care nici măcar doctorii din linia întâi încă nu ştiu mare lucru după atâtea luni de confruntare? Ţi se spune ca ai şi gata... Poate Marcel chiar a contractat virusul, cine ştie? Rămân, însă, circumspect faţă de acurateţea şi eficienţa testărilor (nu e o problemă exclusiv românească, testele în sine sunt discutabile!). Voi vorbi cu Marcel săptămâna viitoare într-o ediţie live pe pagina mea de Facebook. Va fi o discuţie de o cu totul altă factură decât cele purtate pe la TV. Ne vom face o idee mai solidă despre acest episod. Vă îmbrăţişez!", a fost mesajul lui Mădălin Ionescu.