Mădălina Ghenea a pus mâna pe un miliardar. Are o avere de 20 de miliarde de dolari FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net După ce Mădălina Ghenea şi dealerul de artă Vito Schnabel, un milionar de origine elvețiană, au decis să pună punct relației, bruneta pare să fi făcut o alegere mult mai interesantă.

Se pare că Mădălina Ghenhjea este apropiată de fiul unuia dintre cei mai bogați oameni ai planetei, cel al cărei avere estimată, la începutul acestui an, era de peste 20 de miliarde de euro, scrie wowbiz.ro. Citeşte şi Imaginile care i-au încins pe fani. Cum a fost surprinsă Madalina Ghenea la piscină FOTO În lumea bună a showbiz-ului internațional se vorbește despre noua relație a Mădălinei Ghenea, frumoasa româncă părând să nu se mai sature de bogătașii din topurile internaționale care numără averile în milioane și miliarde de euro. Astfel, de ceva vreme se discută că între Mădălina Ghenea și cunoscutul italian Leonardo Maria Del Vecchio, fiul multimiliardarului italian, specializat în producerea și comerțul cu ochelari, Leonardo Del Vecchio. Iar bărbatul de care se spune că ar fi îndrăgostită Mădălina Ghenea este, la rândul său, unul dintre cei mai bogați italieni, conducând una dintre diviziile imperiului creat de tatăl său. loading...

