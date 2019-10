Articol publicat in: Extern

MAE: Atenţionare de călătorie la Barcelona, după protestele violente de luni

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau urmează să călătorească la Barcelona că pot avea loc proteste spontane care determină perturbări ale circulaţiei aeriene, rutiere şi feroviare, atât în zona metropolitană a Barcelonei, cât şi în regiunea din proximitate. La Barcelona au avut loc proteste violente, iar aeroportul a fost blocat în urma deciziei istanţei de a pronunţa o nouă condamnare împotriva liderului sepratist Carles Puigdemont. MAE le recomandă cetăţenilor români să se informeze în prealabil asupra stării drumurilor la http://infocar.dgt.es/etraffic/, de pe site-urile oficiale ale companiilor feroviare şi aeriene la care intenţionează să călătorească, precum şi de pe site-ul http://www.aena.es. Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Barcelona +34934181535, +34934334223, +34934340220, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă, precizează un comunicat transmis luni seară de MAE. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Barcelona: +34661547853. Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet www.mae.ro şi http://barcelona.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă" (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. Proteste violente la Barcelona Mii de separatiști catalani au ieșit luni pe străzi și au blocat aeroportul din Barcelona, după condamnarea a nouă dintre liderii lor la pedepse cu până la 13 ani închisoare petru rolul în tentativa de declarare a independenței Cataloniei, din 2017. Ei au fost găsiți vinovați pentru răzvrătire, după ce în septembrie 2017 au organizat ilegal un referendum pentru independență. Deocamdată, este vorba, despre nouă condamnări cu închisoare de peste 30 de ani şi un nou mandat de arestare internaţional pe numele lui Carles Puigdemont. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay