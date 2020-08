Mai ceva ca în "Moartea Domnului Lăzărescu". Povestea unei paciente infectate cu COVID-19, externată din spital deşi era încă pozitivă

Alexandra Ghiţă este una dintre zecile de mii de români depistaţi pozitiv cu COVID-19. După ce a aflat că este infectată a fost internată în spital, dar în ciuda faptului că la retestare a ieşit pozitiv, tânăra a fost externată şi i s-a spus să aştepte acasă rezultatul celui de-al treilea test. A ieşit din nou pozitiv la COVID-19 şi de aici au început problemele. Nici DSP prahova, nici medicul de familie, nici medicul care o tratase în spital nu au ştiu să-i spună ce are de făcut în continuare.

"În ziua externării ni s-a efectuat al treilea test. Cel de-al doilea test care a fost pozitiv, dupa care am mers acasa. Nu ni s-a dat indicaţia de a rămâne izolate la domiciliu, însă am ramas acasa pentru a astepta rezultatul celui de-al treilea test. Pana pe data de 5 august cand am aflat rezultatul celui de-al treilea test, eram pozitive şi eu şi mama mea. Din acel moment am sunat la DSP Prahova să aflu ce e de făcut în continuare. Cât să rămânem în izolare până să face un nou test. Ni s-a spus că nu stiu raspunsul la intrebarea mea. Ni s-a spus sa sunam la medicul de familie dupa care la medicul curant din sptial. Medicul din spital ne-a zis sa sunam din nou la DSP pentru că nu mai ţine de dumnealui după externare. Am sunat iarasi la DSP si ni s-a spus acelasi lucru, nu stim ce sa va recomandam. Am sunat la serviciul de epidemiologie Prahova. Am sunat de nenumarate ori, dar nu ne-a raspuns nimeni. Aşa ca am trimis mail. Din acel mail se intelege ca din punct de vedere legislativ dupa cele 14 zile izolare, spitalizare, puteam sa iesim pe strada, la super market in conditile in cae noi eram inca pozitive si aveam o simptomatologie usoara. Vazand acest lucru am sunat la TEL Verde şi aici ni s-a spus sa ramanem in casa desi aveam cadrul legislativ sa iesim, deoarece aveam inca o simptomatologie usoara si am putea sa infectam alte persoane. Am mers mai departe şi intr-un final domnul Arafat ne-a dat recomandarea sa ramanem in casa pana cand sunt complet asimptomatica si urmez recomandarile dansului de a ramane la domiciliu", a povestit Alexandra Ghiţă, la România TV.

