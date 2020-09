Maia Morgenstern a făcut testul pentru coronavirus. Ce rezultat a primit actriţa: "Nu vreau să fiu un pericol"

Actriţa susţine că nu vrea să fie un pericol sau un factor de tres şi vrea doar să trăiască. Aceasta călătoreşte şi munceşte mult, participă la proiecte culturale şi evenimente, iar din acest motiv simte nevoia să se testeze.

"Negativ. Testul numărul VIII. Later edit: Pentru a lamuri orice nedumerire: muncesc mult. Călătoresc mult, în scopuri profesionale. Particip la proiecte culturale diverse, la evenimente artistice interesante. Interacționez cu mulți oameni. Minunați, interesanți, grozavi. Respect tot ce am de respectat. Vreau/ încerc sa aduc un pic de bucurie și de emoție ( dacă s-o putea!). Nu vreau să fiu 'un pericol', un factor de stres. Vreau doar să trăiesc. Și să muncesc. Mai departe. În continuare" , a postat Maia Morgenstern pe Facebook.