Maia Morgenstern, poveste de dragoste cu fostul soţ la 21 de ani de la divorţ

Cei doi actori, care formează un cuplu şi în serialul "Sacrificiul", de la Antena 1, se înţeleg de minune. Locuiesc împreună şi le este bine în această formulă, dovadă stând şi fotografiile din casa în care s-au gospodărit în lunile de izolare.

Ea a postat pe conturile sociale cadre romantice, în care îşi sprijină capul pe umărul lui, în timp ce Claudiu îi citeşte poveşti. Iar de ziua ei, pe 1 mai, Claudiu a serbat-o pe Maia cu tort: "Pe când... Love! Love e singurul cuvânt - cu Claudiu Istodor", a scris actriţa de talie internaţională.

Claudiu Istodor şi Maia Morgenstern se completează perfect şi în proiectele artistice: "Da, suntem împreună din nou! Lucrăm de atâţia ani, am fost colegi în facultate, cu un an diferenţă, am lucrat în Piatra-Neamţ trei ani împreună. Am făcut câteva filme, ea în mult mai multe şi eu în mai puţine. E foarte bine de lucrat cu Maia, atât pe scenă, cât şi la filmări, pentru că e foarte atentă, niciodată nu e plictisită şi asta îşi doreşte să facă.

Maia e o actriţă excepţională, în sensul că alta ca ea nu există. E aproape un fenomen al naturii şi sunt doar câţiva actori despre care aş putea să spun asta. De asemenea, e şi foarte serioasă cu meseria pe care o face, niciodată nu face nici un rabat, nu o interesează altceva decât rolul pe care îl face atunci", a declarat el pentru sursa citată.

Maia este şi o mamă de nota zece, postând pe Facebook o fotografie cu cei trei copii ai ei: actorul Tudor Istodor (36 de ani), fiul ei şi al lui Claudiu Istodor, Eva Leea Cabiria are 21 de ani, care e tot artistă, rodul iubirii cu actorul András István Demeter şi Ana Isadora (17 ani), fiica din căsătoria Maiei cu medicul Dumitru Băltăţeanu, bărbatul de care a divorţat în 2015.

Maia a povestit despre trăirile avute ca mamă: "Aş fi vrut să fiu prima în toate cele: cea mai bună, cea mai grijulie, cea mai înţeleaptă, cea mai pricepută, cea mai îndemânatică, cea mai veselă, cea mai frumoasă, cea mai pregătită, cea mai cea. Cea mai cea, dintre cine şi cine, nu era prea clar. Dar ea, mămiţa-căpriţă, nu ştia şi nici nu se străduia să caute un răspuns.

Ba chiar ajunsese să se ia la întrecere cu puiuţii ei: plângea mai tare (uneori), se speria mai uşor, se îngrijora mai repede (şi mai din nimic), se împiedica la tot pasul. Ce mai, se ambiţiona să fie ea prima, ce să-i faci? Să câştige toate jocurile, întrecerile: jocul de-a v-aţi ascunselea cu oboseala, jocul de-a adevărul sau provocarea răbdării sau blândeţii".

