MAJORARE PENSII. Ministrul Finanţelor: "Acel 10% este un scenariu care ne-ar permite să facem şi investiţii"

"Ca ministru al Finanțelor, am făcut un jurământ să prezint guvernului situația reală. În spațiul public s-a creat impresia că nu vrea Cîțu să majoreze pensiile cu mai mult de 10%. Este fals, în primul rând nu eu decid cu cât cresc pensiile, ci Executivul, eu nu fac decât să atrag atenția că există riscuri, iar acel 10% este un scenariu care ne-ar permite să facem și investiții, și alte creșteri, să păstrăm echilibrul macroeconomic și este agreat și de finanțatorii noștri,” a afirmat Cîțu, la Realitatea Plus, în cadrul emisiunii ”Legile puterii”.

Majorare PENSII. Ministrul Muncii îl cotrazice pe Florin Cîţu: Sunt convinsă că se pot găsi soluţii pentru o majorare mai mare de 10%

"Să nu fie niciun dubiu, pensiile cresc de la 1 septembrie. Să nu uităm însă că România trece prin cea mai mare criză economică, iar în acest context dificil, atât global, noi tot dorim să creștem pensiile, dar eu trebuie să spun cât se poate, cât este sustenabil”, a mai precizat ministrul Finanțelor.

Cîțu a precizat că există și un al doilea scenariu privind majorarea pensiilor, dar nu a vrut să dea niciun detaliu, nici măcar dacă valoarea luată în calcul este mai mică sau mai mare de 10%, varianta din primul scenariu.