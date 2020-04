Creştere PENSII. Violeta Alexandru spune ce se întâmplă cu majorarea pensiilor

"Nu eu am informaţiile despre modul cum arată acum bugetul pentru toate capitolele importante. Din punctul meu de vedere, nu doar pentru că legea e clară, nu am toate informaţiile referitoare la încasările la buget. Ministerul Finanţelor are temeiul să propună un lucru sau altul.

Decizia la ultimele întâlniri a fost de a păstra în structura bugetului sumele aferente pentru plata pensiilor. Am urmărit şi declaraţiile premierului privind prudenţa. Diferenţa pe care urmează să o simtă fiecare e că noi, PNL, nu păcălim. Când avem poza clară a situaţiei bugetare, vom comunica clar.

Cu siguranţă va fi o creştere a pensiilor. Vă rog să nu vă îndoiţi. Eu îmi doresc să crească. Nu o spun dintr-un motiv populist. Comunicarea o vom face după ce avem tabloul încasărilor la buget. Cu siguranţă vor creşte. Nu vreau să speculez referitor la procent şi moment.

Informaţiile acestea vor fi comunicate asumat. Nu am alt element să spun că va fi jumătate, va fi un sfert. Nu vreau să propag o stare de tensiune. Decizia noastră e să crească pensiile. Eu pledez pentru creşterea lor" a spus Violeta Alexandu la Adevărul LIVE.

Ludovic Orban a precizat că obiectivul Guvernului pe care îl conduce este să majoreze pensiile începând din luna septembrie, dar că Ministerul Finanţelor va face un raport şi în baza acestuia va fi luată decizia finală.

Premierul a declarat că sunt prevăzute sumele, în buget, pentru creşterea pensiilor, însă este nevoie de o evaluare riguroasă.

"Vom creşte pensiile, acesta este obiectivul nostru. Am prevăzut sumele de bani, trebuie să facem o evaluare reguroasă. Legea responsabilităţii fiscal bugetare, arată că după primele 6 luni, Ministreul Finanţelor va face raportul şi în baza acestuia vom lua deciziile şi le vom face publice. Obiectivul nostru este să creştem pensiile şi ele să poată fi plătite nu numai 4 luni de zile, până la finalul anului, ci şi mai departe", a declarat Ludovic Orban la digi24.