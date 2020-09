Malta 21- Romania 21 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING SPORT.RO

Malta 21- Romania 21. România U21 mai speră la șefia grupei după pasul greșit al danezilor cu Ucraina. Finala va fi în ultimul meci al grupei, asta dacă nu pierdem puncte cu Malta și Ucraina. Avem însă mari șanse să prindem și unul dintre cele 5 locuri secunde care să meargă la Europeanul din Slovenia și Ungaria.

Malta 21- Romania 21 live

”Tricolorii” vin cu un moral bun după succesul din Finlanda, scor 3-1, care ne-a dus la șase puncte de locul trei. De asemenea, după succesul din etapa precedentă a calificărilor pentru Euro, România s-a apropiat la două puncte de liderul Danemarca. Nordicii au remizat acasă, cu Ucraina, scor 1-1.

Malta este cea mai slabă echipă din grupă, cu 15 goluri primite în cinci meciuri și cu un singur punct, obținut în deplasare cu Irlanda de Nord (0-0).Adrian Mutu a dezvăluit că vor exista câteva schimbări în echipa de start a României față de duelul cu Finlanda.

”Vor fi câteva schimbări, pentru că am avut un meci pe un teren foarte greu. Vine și un meci la patru zile. Ne trebuie forțe proaspete. Asta nu e o problemă, am încredere în toți jucătorii, de aceea i-am și selecționat.

Sunt sigur că vor face un meci bun. Pentru noi, orice meci este important. Întotdeauna vom porni la victorie, indiferent cu ce adversar vom juca”, a spus Mutu, pentru FRF TV.

Malta 21- Romania 21. Darius Olaru: ”Ăsta e secretul nostru”

"Să fii aici, să reprezinți o țară, este apogeul pentru orice jucător de fotbal. La U21 venim toți cu o bucurie uriașă și ne dorim să facem performanță. Ăsta e secretul nostru. Iată că după ce am realizat anul trecut în Italia suntem din nou aproape de o altă calificare.

Pentru a o obține trebuie să rămânem la fel de serioși. Meciul cu Malta nu e ușor, dar trebuie să ne facem treaba și să obținem o nouă victorie”, a spus Olaru, după meciul cu Finlanda, pentru FRF TV.

UEFA a schimbat sistemul de calificare la Campionatul European din Ungaria și Slovenia, unde pe lângă țările gazdă și câștigătoarele celor 8 grupe mai merg direct la turneul final și cele mai bune 5 locuri doi. Înaintea rundei trecute, România o cam "pierduse" pe Danemarca. Așa că rezultatele cu Malta deveneau mai puțin importante, locul 2 fiind aproape asigurat, iar punctele strânse cu ultima clasată din grupă nefiind luate în calcul pentru stabilirea celui mai bun loc 2.

Malta 21- Romania 21. Virgil Ghita: "Sunt sigur ca ne vom califica de pe primul loc!"



Capitanul nationalei de tineret in meciul cu Finlanda, Virgil Ghita, are incredere ca echipa va reusi sa obtina primul loc in grupa.



"Sunt sigur ca, daca vom obtine rezultate ca in anii trecuti, vom avea parte si de o sustinere mult mai mare. Romanii au vazut cum este sa fii acolo, cum este sa traiesti aceste momente si cred ca vor veni in numar mult mai mare langa noi.



Este o mandrie sa joci pentru tricolor si sa stii ca poti scoate fotbalul romanesc din aceasta perioada grea. Este o motivatie in plus sa-l avem pe Mutu in fata noastra. Stim ce jucator a fost si cate a facut pentru tara noastra si cand ne vorbeste este parca un motiv in plus sa-i 'mancam' pe adversarii nostri.





Eu cred ca avem sansa si ca ne vom califica de pe primul loc, asta imi doresc", a declarat fotbalistul care a participat la EURO 2019.

Programul „tricolorilor” lui Adrian Mutu: