Mama Danielei Crudu nu a respectat AUTOIZOLAREA. Cum a fost surprinsă în Bucureşti FOTO

Rmânii care au ajuns în țară înainte ca toate zborurile dinspre și către Italia să fie anulate sunt obligați să se autoizoleze la domiciliu timp de 14 zile. Florentina Crudu, mama fostei asistente TV, nu s-a conformat regulilor impuse de autorități. Mai mult, întoarsă nu de mult din țara unde lucrează, a fost surprinsă la plimbare, pe străzile din Capitală. Femeia s-a fotografiat alături de Ana Maria Crudu, fata ei cea mare, la un restaurant din nordul Capitalei.

După episodul în care Daniela Crudu a fost desfigurată în bătaie de către iubitul ei croat, mama vedetei s-a văzut nevoită să se întoarcă în țară. Din păcate, nu a putut ajunge la acea vreme în România, aşa că s-a întors de curând din Italia.

Vedete din România afectate de CORONAVIRUS. Daniela Crudu tremură de frică, Liviu Vârciu trece prin clipe de coşmar

Florentina Crudu a plecat din România de mai bine de 10 ani în Italia, acolo unde lucrează pentru a-şi asigura traiul.

"Sunt în Italia de 10 ani şi voi mai sta aici pentru că am un contract de respectat. Primii doi ani au fost foarte grei. Nu mi-e ruşine să spun că am făcut tot felul de munci, am lucrat inclusiv la negru. Acum am un loc de muncă stabil, am rezidenţă în Italia şi este mult mai bine. În România vin cam de două ori pe an", povestea acum ceva vreme Florentina Crudu.