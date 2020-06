Mamă de copii cu Sindrom Down, protagonista unui incident revoltător în parc: "Poliţista m-a întrebat unde mi-e autoritatea de părinte"

Într-o postare pe facebook, la care a ataşat şi filmarea incidentului, cântăreaţa acuză forţele de ordine de lipsa empatiei. Aceasta consideră că poliţiştii au dat dovadă de prea mult exces de zel, mai ales în condiţiile în care la mijloc erau copii suferinzi de Sindrom Down.

Tonul ridicat şi agresivitatea poliţiştilor i-a blocat pe copilaşi, pe filmare auzindu-se vocea tatălui care spune că vor avea nevoie de terapie din cauza scenei la care au fost martori.

Cântăreaţa Cristina Bălan acuză oamenii legii de lipsa empatiei faţă de copiii speciali

Contextul a fost următorul:

"Parcul era deschis, doar zonele cu tobogane aveau niste benzi albe puse aiurea si smulse de alti copii, probabil, din care iti dadeai seama, in cele din urma, ca acolo nu e voie. Dar picii mei, pur si simplu disperati sa ajunga acolo, dupa ce le spusesem ca au voie sa alerge (doar suntem intr-un parc), au zbughit-o direct spre tobogane, in directii diferite. E foarte dificil sa prinzi doi iepuri care alearga in directii opuse. Am incercat. N-am reusit.

Voi scrie cateva lucruri despre intamplarea de astazi din parc, despre ce inseamna lipsa totala de empatie si intelegere, cand la mijloc e o situatie mai speciala.

Veniseram si noi in parc, dupa kinetoterapie. Pentru ca insistau copiii, pentru ca nu stiam ca sunt inchise unele puncte de distractie. Am ajuns in parc, abia deschisesem portiera masinii ca Toma al nostru era deja la jumatatea parcului, l-am strigat, in fine, dupa niste insistente l-am convins sa ne astepte. Ce vreau sa zic cu asta, copilul era nerabdator sa ajunga la tobogane. Degeaba au pus autoritatile romane o bentita alba (hahaha) sa semnaleze ca e inchis acolo; copiii nu s-au simtit intimidati si au trecut pe sub râsul lor de bentita si s-au catarat imediat pe toate cele. Evident ca degeaba le explica mami, cu vocea tot mai departe, ca e inchis, ca nu e voie, ca una, ca alta.

Sunt un om care respecta legea, sunt un om civilizat si care respecta oamenii. Dar ce am intalnit astazi in acel parc nu sunt oameni, sunt niste uniforme incapabile sa inteleaga ca insignele lor nu le dau dreptul sa se poarte ca niste roboti si ca oamenii au situatii si situatii", a relatat Cristina Bălan pe Facebook.

Cristina Bălan, bruscată de forţele de ordine

În continuare, artista povesteşte că a fost hărţuită de forţele de ordine, în condiţiile în care nu şi-a putut lua imediat copiii de la locul de joacă, fiind vorba despre copii cu Sindrom Down care trebuie abordaţi cu răbdare, şi nici nu s-a putut legitima, neavând actul de identitate asupra sa.

"1. Imediat ce am fost somata sa ies din parc i-am explicat politistei ca e vorba de doi copii cu SD si ca e nevoie de rabdare. Mi s-a raspuns ca si ea are copii si unde mi-e autoritatea de parinte. Poftim??!

2. Nici pe departe nu a dorit tanti politista sa ma ajute in vreun fel, ci doar sa-si exercite puterea si autoritatea. I-am tot explicat ca nu am cum sa parasesc locul in 2 minute, la fel ca ceilalti copii si parinti care mai erau pe acolo. Dar ea dorea sa ma misc rapid, sa urc eu dupa copii, sa-i trag cu forta de pe tobogan, eventual.

3. A dorit sa ma legitimeze, i-am spus numele si apoi am fost distrasa (doh!) de copii, sa-i conving sa coboare de sus. Iar ei se blocasera un pic, din cauza schimbului de replici dintre mine si politista.

4. Am plecat fara sa-i mai spun nimic politistei, dar m-am trezit cu doi colegi chemati de ea sa rezolve grava infractiune comisa de o mama cu doi copii speciali.

5. Colegii dumneaei au fost iritati ca eu vorbesc agresiv (nu am injurat, nu am jignit cu nimic, dar eram agitata si vorbeam pe ton rastit), motiv pentru care mi-au cerut sa ma legitimez. Nu aveam buletin la mine pt ca iesirea asta in parc n-a fost planificata, ci la dorinta copiilor de a se da pe tobogane.

6. Unul dintre indivizi m-a tot hartuit, m-a luat de brat sa ma duca la sectie pt ca nu ma legitimez (adica nu voiam sa dau data nasterii, ca numele mi l-am spus si chiar l-am rugat sa ma caute pe google, ca are toate datele necesare).

7. Acelasi individ in uniforma imi tot cerea sa stau pe loc pt a ma legitima (le dadusem si data nasterii si pe bunica si tot), in conditiile in care incepuse sa ploua de ceva vreme iar acum se intetea. Eu fiind cu doi copii de mana, el tragea de mine sa stau pe loc, eu tipam la el ca duc copiii in masina. El avea pretentia sa raman in ploaie, cu doi copii mici, pana reuseste colegul lui sa verifice cine sunt. Lucru care dura de ceva vreme, de parca ma cauta cu cfr-ul.

Mi s-a parut exagerat, in contextul dat. Si acum mi se pare. Va dati seama? Cand ma gandesc cati infractori sunt pe strada si isi rad in barba, iar noi, cei care mereu respectam legea, suntem prinsi cu astfel de “infractiuni” si “contraventii” grave si organele aplica riguros legea pe noi. Pe noi v-ati gasit?! Alooooo, organele, sunteti si voi oameni sau aveti programe in derulare?

Pentru politista care ma si ironiza ca parinte, o intrebare: cand v-am adus la cunostinta situatia cromozomiala a copiilor mei, nu puteati sa va oferiti sa ma ajutati? Ca de la mama la mama? Sau sunteti doar politista? Am refuzat vreo clipa sa parasesc parcul? Nu. Dar puteati sa ma ajutati sa iau de acolo copiii in timpul pe care mi-l cereati? Sau sa stati si sa asteptati, ca omul, sa aiba timp si copilasii sa reactioneze si sa coboare de unde erau, fara panica sau altele. Ca nu facusera nimic rau.

Dar nu, politistul roman trebuie sa-si exercite puterea, sa puna genunchiul pe gatul cetateanului. Dar, atentie! Nu pe gatul infractorului, nuuuu, aia sunt eliberati la doua minute dupa crima, viol etc. Eventual si cu scuze/compensatii pt conditiile din parnaie. Dar noi, noi parintii astia periculosi, care incalcam legile si ordonantele, noi suntem amenintati cu dusul la sectie, cu amenzi si cu altele", precizează artista.