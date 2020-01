Mama fetiţei lui Luis Lazarus, snopită în bătaie de soţ. Femeia a obţinut un ordin de protecţie

Fosta iubita a lui Lazarus, femeia cu care are o fetita, a fost snopita in bataie miercuri, de sotul ei, informează România TV. Alina Manolache a trecut printr-un adevarat cosmar, dupa ce a fost batuta cu pumnii si picioarele de sotul ei, iar de frica sa nu fie omorata a fugit de acasa in pijamale, la ora 3, ca sa ceara ajutor. La scandal au asistat si cei 3 copii, dar si mama Alinei, care a fost si ea luata la bataie.

Cearta ar fi pornit de la o reactie a Alinei, pe care ar fi avut-o atunci cand sotul sau a intrat in dormitor si mirosea a alcool. Barbatul ar fi fost deranjat si a luat-o la bataie, chiar de fata cu cei 3 copii.

Nu este prima data cand barbatul o agreseaza. Ea a mai fost lovita in strada, in urma cu 3 ani de barbat. Avocata Alinei a povestit că starea ei nu este deloc buna. De data asta, în urma bataii a suferit mai multe fisuri la coloana si vertebre. Dupa acest ultim conflict, fosta iubita a lui Lazarus s-a mutat la o ruda impreuna cu cei 3 copii si a obtinut un ordin de protectie pentru 5 zile.