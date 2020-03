Mama lui Ronaldo a făcut un atac cerebral. Va fi operată de urgenţă

Dolores Aveiro (65 de ani) a suferit un atac vascular si e in stare grava la spital! Mama lui Ronaldo se afla in Madeira. Dolores Aveiro a fost adusa la spitalul Nelio Mendonca la primele ore ale diminetii. Conform surselor de presa din Portugalia, starea mamei lui Ronaldo este grava, dar stabila. Femeia va face mai multe teste si poate fi supusa unei interventii chirurgicale, in functie de rezultatul analizelor.

La inceputul lui 2019, Dolores a fost diagnosticata pentru a doua oara cu cancer, dupa ce invinsese boala in 2007. Pana in acest moment, nu exista nicio informatie oficiala din partea spitalului in privinta starii lui Dolores Aveiro.

Presa locală scrie că mama lui Ronaldo este conștientă și stabilă, potrivit jurnaliștilor britanici de la Dailymail, aceasta urmând să facă mai multe teste în următoarele ore pentr a afla mai multe amănunte despre starea sa de sănătate. Potrivit sursei citate, mama lui Ronaldo a făcut un accident vascular cerebral ischemic.

”Iubita mamă a lui Cristiano Ronaldo, Dolores, dusă de urgență la spital după ce a suferit un accident vascular la 5 dimineața, potrivit informațiilor”, scriu englezii de la The Sun.

”Mama lui Cristiano e foarte activă pe rețelele de socializare. Ultima fotografie pe care a pus-o pe Instagram a fost duminică și a urat tuturor o zi bună. Are peste două milioane de urmăritori și mereu trimite mesaje prin rețelele de socializare”, scriu spaniolii de la AS.