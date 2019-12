Mama Luizei Melencu, după ultimele dezvăluiri în cazul Caracal: Luiza nu cred că a trecut prin acea casă

"Eu nu stiu in cine sa mai am incredere. Eu nu cred ca a fost trecuta prin acea casa. Eu nu mai am incredere. Luiza nu cred ca a trecut prin acea casa. Cel putin in cele 20 de volume pe care le-am parcurs eu nu am vazut ca proba decat marturia lui Dincă", a spus mama Luizei Melencu la România TV.

De asemenea, procurorii reiau audierile în cazul Caracala. Colegele, prietenul, cât şi vecinii lui Dincă vor fi audiaţi de anchetatori.

Citeşte şi: Ministerul de Interne, primele măsuri după dispariţia Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu

"Suntem în faza în care analizăm reorganizarea, eficientizarea, restructurarea ministerului şi în aceste măsuri de reorganizare şi restructurare vom ajunge şi în ipostaza în care vom propune ca măsură legislativă, pentru că ceea ce vom face noi ca propunere trebuie avizată de CSAT, ca modificare a organigramei ministerului, să avem şi o componentă specializată pe dispariţii de persoane. Ar însemna că la nivelul fiecărui Inspectorat judeţean de poliţie vor fi poliţişti specializaţi care se vor ocupa cu tot ceea ce ţine de acest domeniu de infracţionalitate, care, evident, este mai larg, pentru că el este legat, pe lângă reţele de trafic de persoane, automat şi de trafic de droguri, de prostituţie, de tot ceea ce ţine de fenomenul criminogen la baza lui", a declarat Vela joi seară, la România TV.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat în dezbatere publică, joi, proiectul Legii privind căutarea persoanelor dispărute, care prevede, printre altele, constituirea, în cadrul Poliţiei Române, a unei structuri specializate care se va numi Unitatea centrală pentru persoane dispărute.

"Unitatea centrală pentru persoane dispărute îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: desfăşoară activităţi de îndrumare, sprijin şi control la structurile specializate pentru căutarea persoanelor dispărute constituite la nivel teritorial, desfăşoară activităţi de îndrumare şi sprijin la celelalte structuri ale Poliţiei Române, privind organizarea şi realizarea activităţilor de căutare a persoanelor dispărute din competenţa acestora, elaborează ghiduri, formulare standardizate şi manuale de bune practici, destinate a fi utilizate în activitatea de căutare a persoanelor dispărute, cooperează cu structuri similare din străinătate, iar în cazurile preluate spre soluţionare, organizează şi coordonează întreaga activitate de căutare a persoanei dispărute, efectuează sau, după caz, solicită personalului de ordine publică să efectueze activităţi de căutare a unei persoane dispărute şi gestionează dosarele de dispariţie", se arată în proiectul de lege.

Citeşte şi: Bărbatul acuzat că a violat-o pe Luiza alături de Gheorghe Dincă rămâne în închisoare

Ştefan Risipiceanu, bărbatul arestat pentru violarea Luizei Melencu, fata pe care Gheorghe Dincă a mărtusit că a răpit-o, a abuzat-o sexual şi a ucis-o, rămâne în închisoare. Judecătorii Curţii de Apel BUcureşti au confirmat măsura arestului preventiv decisă săptămâna trecută de Tribunalul Bucureşti. Complicele lui Dincă a cerut, prin avocatul său, să fie eliberat pentru că are grave probleme de sănătate. De când a fost încarcerat, partenerul lui Gheorghe Dincă a fost dus la mai multe investigaţii la Spitalul Obregia. Bărbatul se teme să nu moară în arest.