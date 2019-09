Mama Luizei Melencu nu s-a prezentat la DIICOT: "Nu mai am încredere în statul român". Ce riscă femeia pentru fapta sa

Mama Luizei Melencu declarase în cursul zilei de miercuri, după ce poliţia s-a prezentat cu mandat la locuinţa sa, că va merge joi la DIICOT Bucureşti, dar nu va da probe biologice pentru testul ADN. Totuşi, până seara ea s-a răzgândit şi joi nu s-a mai dus la DIICOT.

"Asta a fost decizia mea. Nu mai am încredere. Gândiţi-vă că sunt şase luni de zile şi în aceste şase luni sunt doar speculaţii. Noi în aceste şase luni nu am primit niciun răspuns. Eu în statul român nu mai am încredere. Câte măgării s-au făcut şi câte se fac. (...) În momentul de faţă, aceşti procurori merg numai pe premisa că aceste fete au fost ucise. Eu nu cred că Luiza este ucisă, şi nici Alexandra. Se merge pe o singură pistă", a declarat Monica Melencu într-o intervenţie la România TV.

Procurorii aveau nevoie de noi probe ADN de la mama Luizei Melencu pentru testele pe care experţii FBI le vor face pentru oasele găsite în liziera de lângă Caracal, despre care Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor că ar fi ale Luizei.

Potrivit procedurilor, după neprezentare, Monica Melencu risc o amendă de până la 5.000 lei. De asemenea, procurorii o vor cita din nou pe mama fetei pentru a-i fi prelevate probe biologice. În caz de refuz, procurorii pot cere un ordin judecătoresc şi femeia poate fi adusă cu forţa la DIICOT.