Mama româncei ucise în Spania şi aruncate la gunoi de concubinul olandez rupe tăcerea. Femeia nu are bani să-i aducă trupul în ţară

"Nu știu cum oi aduce-o! Nu știu de unde să fac rost de atâția bani! Că sunt prea mulți! În jur de 5.000 de euro! De unde să strâng eu atâția bani? E plecată de la 18 ani. A fost plecată în Spania, acolo l-a întâlnit pe primul soț, spaniol. S-a căsătorit cu el aici, la Dichiseni, au împreună un băiețel de 14 ani. Nu s-a înțeles nici cu primul soț. După mulți ani ea și-a luat băiatul și a venit în țară. Aici s-a întâlnit cu al doilea soț. Cu Daniel. Au împreună o fetiță de 8 ani. Nu s-a înțeles nici cu el și ea a plecat înapoi în Spania luând și băiatul cu ea. Fata a rămas la Daniel", povesteşte femeia în lacrimi.

Pe iubitul olandez l-a cunoscut în Spania. "Lucra la restaurant. Ea lucra la raestaurant, era ospătar. El văzând-o frumoasă, s-a dat la ea, s-au împrietenit... Ea avea apartament și stătea cu băiatul. Că și eu am fost la ea, avea o situație destul de bună, dar când am auzit-o că s-a împrietenit cu ăsta i-am zis: "Cum ți-ai lăsat tu casa și ai plecat?" "Nu, că e un om cumsecade. Că are firmă imobiliară, că are nu știu ce și...". Olandezul a fost și el căsătorit. Avea un băiat din căsătoria anterioară, de 17 ani. Dar venea în vizită și la ei. Urma să se căsătorească, scosese toate actele. Își luase și apostila...Nu-mi dau seama, s-a făcut o ruptură întere ei. El fiind gelos probabil pe ea... Dar când ieșea pe ușă el n-o vedea? Că doar el o punea să se-mbrace așa! Dar acum mi s-a părut că fusta a fost prea scurtă! Eu mereu îi ziceam să se mute de-acolo, că la-nceput a fost lapte și miere când s-a împrietenit cu olandezul! C-a fost și aici în țară venită cu el. Și cadouri ne-a luat și bani ne-a dat... deci era un om... Mi-a cumpărat televizorul ăsta, un cuptor cu microunde, dar între timp, gelos fiind pe ea, că era frumoasă... Dar el o-mbrăca așa! El o punea să se-mbrace, să-i arate, că zicea că-i regina lui! Lucra cu el. Ea, cunoscând un pic de engleză și franceză, mergea ca intermediar cu casele. Pe ea a retras-o de la restaurant, fiind gelos. Nu știu de copil nimic. Eu știam că a vorbit duminică cu ea și i-a zis că totul e ok, că sunt la cumpărături. De la petrecerea aia unde-au plecat ei nu au mers acasă. La o fiestă, cum se fac acolo-n Spania, nu știu. Și au mers la birou. Acolo s-a-ntâmplat ce s-a-ntâmplat, nu acasă", a mai povestit femeia la România TV.

Femeia nu-şi explică de ce i-a aruncat corpul la gunoi.

"Probabil că e un criminal în serie! Poate, că așa am auzit la televizor! Că el a mai făcut ce a mai făcut! Mai are ce mai are! În ultima perioadă, când a avut restricția, o chinuia. O chinuia și o și bătea... că are multe reclamații împotriva lui! După ce s-a mutat... În sfârșit s-a mutat! Dar la trei zile s-a dus după ea! Și s-au împăcat! Restricția a expirat și s-au împăcat", a mai povestit mama româncei ucişe.

Româncă ucisă şi aruncată la gunoi, în Spania

Alina Mocanu a fost ucisă şi aruncată la gunoi de iubitul olandez, în Spania. Cadavrul femeii a fost găsit într-un tomberon, în timp ce angajaţii de la salubritate goleau containerele.

Trupul româncei era înfăşurat într-un cearceaf plin de sânge şi era brăzdat de tăieturi ale unui cuţit, potrivit unor surse citate de publicaţia El Pais. Tânăra era tăiată în zona gâtului şi pe antebrațe, semn că a încercat să se apere de atacul iubitului său.

Angajaţii de la salubritate au alertat imediat autorităţile. Crimimalul, un olandez de în vârstă de 59 de ani, a fost arestat.