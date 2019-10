Articol publicat in: Societate

Mama şi unchiul Alexandrei, acuze dure în direct la RAI 3: "Poliţia, procurorii şi politicienii din România sunt SCLAVII clanurilor"

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cazul Caracal a depășit de multă vreme granițele României, dar acum parcă s-a ajuns la gesturi de neimaginat. Alexandru Cumpănașu, candidat la prezidențiale pe cadavrul Alexandrei Măceșanu, își spune păsurile la o televiziune din Italia. Alexandru Cumpănașu s-a dezlănțuit la postul italian de televiziune RAI 3, acolo unde a venit să vorbească despre cazul Caracal.



Alexandru Cumpănaşu a avut o apariţie incendiară la o televiziune din Italia, unde a vorbit despre întregul film al evenimentelor petrecute cu aproape trei luni în urmă, dar și despre dispariția nepoatei sale. Cumpănașu a fost în studioul postului italian de televiziune RAI 3 alături de mama Alexandrei și de soția lui, Simona. Cei trei au venit să prezinte cazul Caracal la show-ul de televiziune ”Chi l’ha visto?” (Cine i-a văzut?) iar în timpul emisiunii s-a dezlănțuit la adresa polițiștilor, procurorilor și politicienilor români pe care i-a numit ”sclavi ai clanurilor interlope”. Alexandru Cumpănaşu a ajuns la capătul puterilor. Anunţ DISPERAT pentru fanii de pe Facebook ”Vă mulțumesc dumneavoastră pentru ajutorul acordat. Vreau să vă spun că din prima zi nu am încetat să o caut, am întors România cu susul în jos. Astăzi, o spun cu foarte multă certitudine. Poliția, procurorii, politicienii sunt sclavii clanurilor interlope. Dincă nu este un monstru singuratic ci este parte a unei rețele de trafic de persoane care are influență în procuratură, în poliție dar din păcate și în magistratura italiană. Familia acestui bătrân care pare un bătrân senil este o familie care face afaceri ilegale, trafic de droguri, trafic de persoane. Poimâine mă voi afla la Squadra Publica, la Antimafia pentru a depune probe pe care le-am adunat despre traficul pe care Dincă și cu întreaga sa rețea din Italia și din România l-a făcut în ultimii ani de zile. Nu este o atitudine singulară a lui Dincă, avem de-a face cu o atitudine de sclavi a politicienilor români, a poliției, a Parchetului, care au protejat această rețea și care nu au reaționat timp de 19 ore după ce Alexandra a sunat la 112. O voi găsi cu orice preț”, a declarat Cumpănașu la RAI 3. În cadrul show-ului au fost prezentate imagini preluate de la televiziunile din România și s-a vorbit despre revolta românilor după cazul Caracal, prezentându-se însă inclusiv imagini de la evenimentele din 10 septembrie. Mama Alexandrei Măceșanu, cu ochii în lacrimi Imaginile difuzate pe durata ediției show-ului în care a apărut și Alexandru Cumpănașu au fost preluate de pe posturile TV românești. A fost făcută publică imaginea Alexandrei, iar mama acesteia, Tudorița Măceșanu le-a transmis un mesaj celor din fața micilor ecrane. "Vă rog din tot sufletul, cine o vede, cine le vede pe fete, indiferent să anunțe poliția, să vă anunțe pe dumneavoastră. Să nu le pună viața în pericol. Rog toată populația Italiei, dacă le vedeți… eu cred că sunt vii, că Alexandra e vie”, a mărturisit Tudorița Măceșanu cu ochii în lacrimi, potrivit wowbiz.ro.

