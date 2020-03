Mămică sfătuită să-şi mute copilul la altă clasă, după ce a refuzat să pună bani pentru cadoul învăţătoarei

Femeia, care este şi ea cadru didactic, nu a vrut să cotizeze la cadoul pentru învăţătoarea fiicei sale şi nici la achiziţionarea unui alfabetar. Gestul său a stârnit un val de reacţii negative din partea celorlalţi părinţi.

"Nu este normal, altu dă banul, altul nu", "Să vă găsiţi altă clasă unde nu este nevoie", "Recomandarea mea este să se mute", sunt doar câteva dintre mesajele primite de femeie pe grupul de WhatsApp.

În urma reacţiilor primite, mămica a postat pe pagina de Facebook următorul mesaj:

"Dragi părinți, căci vouă mă adresez, este inadmisibil unde s-a ajuns. Unde am ajuns noi, ca oameni. În imaginea de mai jos vedeți reacțiile părinților, ai căror copii sunt în clasa cu fetița mea, la școala "Nicolae Balcescu" din Oradea. Reacție venită în urma refuzului meu de a da bani pentru cadoul dnei învățătoare și pentru achiziționarea unor perdele și a unui alfabetar.

1. Nu am facut-o din răutate, ci pentru că lucrez în învățământ și știu, după 17 ani de dăruire, că lucrurile se pot face și altfel, nu doar stând cu mâna întinsă în fața părinților. Avem proiecte europene, avem ONG-URI foarte implicate, care lucrează pe proiecte cu școli, avem sponsorizări, avem bani de la primării. Doar că lucrurile astea ar trebui făcute de cadrele didactice și manageri gratis și cu multe ore petrecute în fata calculatorului.

Dacă eu am putut, și alții pot.

2. Nu am facut-o, pentru că este ilegal( art. 5, lit. b), pct. II din Codul Cadru de etica al personalului didactic aprobat prin Ordinul MEN nr. 4831/2018) și imoral.

3. Nu am facut-o, pentru că de ani de zile încercăm să schimbam țara asta, pentru că ne plângem de indiferența și șpăgile care domnesc în toate instituțiile statului, dar noi, ca actori principali, nu facem nimic sau chiar contrariul.

Să ajung să fiu "sfătuită" să-mi mut copilul în altă clasă, e prea mult. Pentru mine și pentru copilul meu.

AJUNGE! VREAU O ROMÂNIE FRUMOASA!", este mesajul postat pe reţelele de socializare de mămica umilită de ceilalţi părinţi.

În urma acestui mesaj, femeia a fost chemată de directorul şcolii la o discuţie la care a fost prezent şi reprezentantul Primăriei Oradea în Consiliul de administraţie a şcolii.

"Mi s-a adus la cunoştinţă că am adus prejudicii grave imaginii şcolii pentru că am citat numele şcolii şi pentru că niciun reprezentant legal al instituţiei de învăţământ nu a cerut bani părinţilor, ci părinţii s-au mobilizat, sub formă de donaţii. Eu le-am spus că nu a fost niciun atac la adresa şcolii, ci doar la adresa părinţilor şi a atitudinii pe care au avut-o", zice mămica, potrivit adevărul.ro.

Femeia a făcut o solicitare conducerii şcolii, cerând să se soluţioneze problema atitudinii pe care o iau părinţii faţă de cei care refuză să dea bani.

Directorul spune că a aflat despre această problemă de pe reţeaua de socializare. "Noi nu am avut la cunoştinţă această situaţie, nu ne-a transmis nimeni nimic", a declarat directorul care consideră comportamentul părinţilor nejustificat, mai ales că în clasa cu pricina există şi alfabetar, şi perdele. "Nimeni nu le-a cerut absolut nimic", a declarat Troie, care susţine că acel fond al clasei din discuţia părinţilor "nu există" iar asociaţia părinţilor din şcoală "nu a avut o astfel de iniţiativă de strângere de fonduri pentru cadouri".

De altfel, directorul le-a cerut părinţilor să îşi revizuiască atitudinea. "Ne exprimăm regretul şi îngrijorarea că o şcoală de tradiţie din municipiul Oradea, cu rezultate notabile la învăţătură, este atrasă într-un scandal ce nu îi aparţine. Nimeni nu poate cere nimănui să plece din clasă. Dezavuăm aceste atitudini", a mai spus directorul.