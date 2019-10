Articol publicat in: Extern

Mandat de arestare de 30 de zile pe numele unui fost lider democrat

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Procurorii anticorupție din Republica Moldova au solicitat un mandat de arestare de 30 de zile pe numele fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, potrivit agora.md. Procurorii moldoveni cer mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de către șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Plahotniuc este cercetat în două cauze penale pentru „spălare de bani în proporții deosebit de mari”.



„Procuratura Anticorupție anunță că Plahotniuc va fi tratat cu diligență și nu se va ține cont de opinia societății sau influența politicului în timpul urmăririi penale”, a anunțat Morari.

După pierderea puterii de către PDM, partidul pe care îl conducea, Plahotniuc a părăsit țara în urmă cu câteva luni. loading...

