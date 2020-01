Marcel Ciolacu ameninţă PNL: "Sesizăm Curtea Constituţională dacă se va decide alegerea primarilor în două tururi"

"În cazul în care se va face pasul spre două tururi, PSD cu certitudine va face sesizare la CCR, dar va şi depune moţiune de cenzură alături de colegii noştri, parlamentarii de la UDMR, care deja au anunţat acest lucru", a declarat Ciolacu.

Liderul social-democrat a mai spus că presa nu a reacţionat, aşa cum s-a întâmplat în cazul PSD, atunci când nu s-au respectat recomandările europene şi că din acest motiv există "o frustrare".

Citeşte şi Marcel Ciolacu îl contrazice pe Ludovic Orban şi spune că nu vor fi alegeri anticipate. "Nu este o criză politică"

"Există o frustrare din partea PSD pentru că de câte ori am încercat să venim cu lucruri anormale, presa a reacţionat. Acum avem o decizie a CCR şi o recomandare a Comisiei de la Veneţia: 6 luni sau un an de zile înainte de alegeri nu ai voie să schimbi legile electorale. Este exclus acest lucru. De ce se forţează în acest moment, de ce forţăm nişte alegeri anticipate când anul acesta avem alegeri la termen? Pentru că ni se pare nouă că stăm bine în sondaje? Eu atâta meschinărie nu am văzut de mult timp. Este datoria presei să sancţioneze în mod democratic", a mai declarat Ciolacu.