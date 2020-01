Marcel Ciolacu, către Orban: Măreşte alocaţiile copiilor. Cât de cinic poţi să fii să nu le dai copiilor drepturile cuvenite?

"Orban, ai o singură variantă: măreşte alocaţiile copiilor! Cât de cinic poţi să fii să inventezi tot felul de scamatorii ca să nu le dai copiilor drepturile cuvenite?!", arată Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.



El susţine că PNL este incapabil să guverneze.



"Îl întreb public pe Orban: de ce nu a contestat la CCR, când PSD a votat propunerea PNL de dublare a alocaţiilor?! Atunci era bine şi acum nu mai e?! Adevărul este altul: PNL este incapabil să guverneze şi să găsească soluţii!", afirmă el.



În 20 decembrie, Ludovic Orban a fost întrebat, într-o conferinţă de presă susţinută la Timişoara, despre dublarea alocaţiilor.



"Avem încredere în preşedintele nostru. El are discernământ şi suntem convinşi că va lua o decizie bună. Am atras atenţia, în special parlamentarilor PSD, să nu îşi mai bată joc de România. Au risipit resursele publice, au creat dezechilibre financiare şi, de asemenea, au făcut praf sistemele publice mari: educaţie, sănătate, social. Nu pot continua pe linia asta", a afirmat Orban.



El a spus că PNL a preluat guvernarea într-un moment în care deficitul este mare.



"Am preluat ţara în momentul în care avem un deficit mare, marcat de declanşarea unor cheltuieli nesăbuite. Noi vom ţine ferm cârma astfel încât să ne asigurăm că România revine pe drumul cel drept. Deficitul balanţei comerciale se va apropia de 18 milioane de euro. Vom încerca să refacem echilibrul între cerere şi ofertă", a mai spus el.



Legea privind dublarea alocaţiilor de stat pentru copii a fost votată în Camera Deputaţilor, fiind înregistrate 179 de voturi ”pentru”, 29 de abţineri, iar 3 parlamentari nu au votat.



Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat ulterior că ţinta de deficit bugetar de 3,6%, stabilită pentru anul viitor, nu va fi depăşită, în ciuda dublării alocaţiilor pentru copii, iar soluţiile vor fi reprezentate ori de reducerea cheltuielilor, ori de creşterea veniturilor, fără a fi introduse noi taxe.