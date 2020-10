Marcel Ciolacu cheamă guvernanţii la o dezbatere cu specialiştii PSD privind pandemia. "Iohannis şi PNL nu au niciun plan"

"PSD are soluții simple, clare și coerente pentru combaterea pandemiei. Iohannis și PNL nu au niciun plan. Specialiștii PSD sunt gata să aibă o dezbatere transparentă cu oamenii PNL. Măsurile noastre vs ale lor. Profesorul Alexandru Rafila și toți specialiștii din PSD sunt pregătiți. Sănătatea românilor trebuie să fie pe primul loc!", a scris Marcel Ciolacu, într-un mesaj publicat pe Facebook.



Liderul social-democrat afirmă că "măsurile din planul PSD pentru combaterea pandemiei sunt elaborate de experţi, nu e impostori şi habarnişti ca la PNL".



"Sănătatea şi siguranţa românilor sunt cele mai importante. Nimic nu este mai important decât acestea. Toate măsurile din planul PSD pentru combaterea pandemiei sunt elaborate de experţi, nu e impostori şi habarnişti ca la PNL.



Sunt măsuri concrete, coerente care vor ajuta România să treacă de această criză şi să revenim mai puternic.



Astăzi îi provoc pe actualii guvernanţi să participe la o dezbatere - specialiştii PSD vs. specialiştii PNL. Măsurile PSD pentru combaterea pandemiei vs. măsurile PNL. Am vorbit cu domnul profesor Rafila şi dânsul este pregătit. Invităm toate televiziunile la această dezbatere", a adăugat Ciolacu.

PSD a propus un plan de combatere a COVID-19 care are ca obiectiv „reducea transmiterii virusului şi protejarea persoanelor cele mai vulnerabile, cu risc de forme grave, complicaţii şi deces, asigurarea accesului la sistemul medical şi la tratament pentru pacienţii infectaţi, şi al accesului bolnavilor cronici la serviciile medicale necesare", conform News.ro.

Propunerile PSD pentru combaterea COVID-19:

- Identificarea, controlul şi gestionarea focarelor de SARS-CoV-2 prin măsuri de întrerupere a transmiterii: identificarea precoce a focarelor si a persoanelor infectate, izolarea si tratarea acestora; testarea contactilor apropiati ai persoanelor infectate; consilierea persoanelor infectate si a contactilor acestora privind pasii de urmat si indrumarea rapida catre serviciile medicale.

- Instruirea personalului instituţiilor publice, altele decât cele medicale, răspunzătoare de implementarea măsurilor de reducere a transmiterii.

- Măsuri ne-medicale de reducere a transmiterii, care pot implica limitarea anumitor activităti pe o perioada limitată Doar când e nevoie! Doar în funcţie de riscul real al transmiterii, pentru fiecare tip de activitate şi unitate în parte. Şcolile vor funcţiona în raport cu situaţia epidemiologică locală şi cu riscul evaluat pentru FIECARE ŞCOALĂ.

- Acordarea a minimum 72 de ore agenţilor economici pentru conformare în cazul restricţiilor preventive.

- Menţinerea funcţionalităţii şcolilor şi a activităţilor economice (inclusiv de alimentaţie publică) este esentială pentru buna funcţionare a societăţii.

- Testarea tuturor indivizilor, indiferent de simptome, în locurile cu incidenţă ridicată: Astfel sunt identificate cazurile pre-simptomatice şi asimptomatice şi se întrerup lanţurile de transmitere prin izolarea promptă a persoanelor infectate.

- Accesul facil la testare: Dezvoltarea unei aplicaţii informatice care să permită oricui să beneficieze de testare, la nevoie, în cazul în care consideră că este la risc de infecţie.

- Dezvoltarea site-ului COVID-19 România care va cuprinde informaţiile generale legate de evoluţia pandemiei la nivel global şi naţional, reglementările în vigoare, măsurile de prevenire şi paşii de urmat de orice persoană care este simptomatică sau care are suspiciuni că ar putea fi infectată.

- Dezvoltarea unui callcenter, cu un număr unic naţional care răspunde automat sau/ şi cu operatori la cele mai frecvente întrebări (FAQ) şi poate îndruma solicitanţii care cer proceduri medicale sau administrative legate de COVID-19.

- Dezvoltarea de aplicaţii informatice pentru comunicarea către utilizatori a situaţiei epidemiologie/ urgenţelor la nivel naţional/local, în timp real."